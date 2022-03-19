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İstanbul'da AVM otoparkında kız arkadaşını öldürüp intihar etti
İstanbul'da AVM otoparkında kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Bakırköy'de tartıştığı kız arkadaşını vurarak öldüren bir kişi, aynı silahla yaşamına son verdi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T07:26+0300
2022-03-19T07:26+0300
2022-03-19T07:26+0300
türkiye
bakırköy
avm
kadın cinayeti
cinayet
intihar
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Alınan bilgiye göre, Ataköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında, M.B. (21) ile kız arkadaşı Y.S. (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında kız arkadaşına silahla ateş eden M.B, daha sonra otoparktaki aracına bindi. Araçta aynı silahla kendisini vuran M.B, olay yerinde hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Y.S. de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından M.B'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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bakırköy, avm, kadın cinayeti, cinayet, intihar
İstanbul'da AVM otoparkında kız arkadaşını öldürüp intihar etti
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Bakırköy'de tartıştığı kız arkadaşını vurarak öldüren bir kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.
Alınan bilgiye göre, Ataköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında, M.B. (21) ile kız arkadaşı Y.S. (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında kız arkadaşına silahla ateş eden M.B, daha sonra otoparktaki aracına bindi. Araçta aynı silahla kendisini vuran M.B, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Y.S. de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından M.B'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.