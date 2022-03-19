https://tr.sputniknews.com/20220319/istanbulda-organ-ticareti-operasyonu-20-bin-dolara-cifte-bobrek-satisina-sucustu-1054871008.html

İstanbul’da organ ticareti operasyonu: 20 bin dolara çifte böbrek satışına suçüstü

İstanbul’da organ ticareti operasyonu: 20 bin dolara çifte böbrek satışına suçüstü

İstanbul’da toplamda 20 bin dolar karşılığında böbreklerini satan 1’i Kazakistan, 1’i Suriye uyruklu iki kişi suçüstü yakalandı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T11:37+0300

2022-03-19T11:37+0300

2022-03-19T11:37+0300

türkiye

organ nakli

kaçakçılık

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Edinilen bilgilere göre, 7 Mart'ta İstanbul’da özel bir hastaneye böbrek nakli için müracaatta bulunan Suriye uyruklu iki şahsın belgelerinin sahte olabileceği değerlendirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şahısların birbirlerini tanımadıkları, sosyal paylaşım sitesi üzerinden aracı vasıtasıyla tanıştıkları, evrakların aracı tarafından sahte olarak düzenlendiği ve anlaşmanın aracıya bin 500 dolar ve böbrek vericisinde 10 bin dolar ödenmek üzere yapıldığı tespit edildi. Böbrek alıcısı Suriye uyruklu F.M., böbrek vericisi Suriye uyruklu A.B. ve aracı Ürdün uyruklu M.A.A.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu 2 şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ürdün uyruklu şahıs ise tutuklandı.Kendilerine dayı-yeğen diyerek para karşılığında organ nakli yapmaya çalışmışlarİstanbul Polisi; Rusya uyruklu bir kişinin de yine "Böbrek Nakli" olmak üzere İstanbul'a geldiğini tespit etti. Bir ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde şahsın 9 Mart'ta nakil için özel bir hastaneye müracaat ettiği belirlendi. Tarafların kendilerini dayı-yeğen yakınlığında beyan ettikleri evraklar kontrol edildiğinde, birbirleriyle akrabalık bağı bulunmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde evraklarının da sahte olduğu tespit edilen böbrek alıcısı Rus uyruklu J.B. ile verici Kazakistan uyruklu M.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların 10 bin dolar karşılığında anlaştıkları ve nakil işlemiyle ilgili Ukrayna uyruklu bir şahsa aracılık ücreti olarak 3 bin dolar ödeme yaptıkları öğrenildi.Şüpheli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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organ nakli, kaçakçılık