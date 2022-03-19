https://tr.sputniknews.com/20220319/japonyadan-hindistana-42-milyar-dolar-yatirim-1054881660.html

Japonya'dan Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım

Japonya'dan Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin önümüzdeki 5 yıl içinde Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T21:00+0300

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ekonomi

fumio kişida

hindistan

japonya

yatırım

narendra modi

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, göreve başlamasından bu yana Hindistan'a yaptığı ilk ziyarette mevkidaşı Narendra Modi ile bir araya geldi.İki lider, ekonomiden güvenlik iş birliğine kadar pek çok konuda görüşmelerde bulundu.Kişida, yaptığı basın açıklamasında, ülkesinin önümüzdeki 5 yıl içinde ikili ticareti artırması beklenen bir anlaşmayla Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacağını söyleyerek, yatırım planının altyapının geliştirilmesinden yeşil enerjiye kadar birçok sektör için büyük fayda sağlayacağının altını çizdi.Görüşmede Ukrayna krizi de yer aldıAyrıca iki tarafın Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik ilişkilerini güçlendirme taahhüdünü teyit ettiğini belirten Kişida, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden operasyonuna ilişkin de görüşmeler yaptıklarını aktardı."Rus saldırısı, uluslararası normları sarstığı için ciddi bir meseledir" deyan Kişida'nın Hindistan ziyareti yarın sona erecek.

hindistan

japonya

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fumio kişida, hindistan, japonya, yatırım, narendra modi