https://tr.sputniknews.com/20220319/japonyadan-hindistana-42-milyar-dolar-yatirim-1054881660.html
Japonya'dan Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım
Japonya'dan Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin önümüzdeki 5 yıl içinde Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T21:00+0300
2022-03-19T21:00+0300
2022-03-19T21:01+0300
ekonomi
fumio kişida
hindistan
japonya
yatırım
narendra modi
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, göreve başlamasından bu yana Hindistan'a yaptığı ilk ziyarette mevkidaşı Narendra Modi ile bir araya geldi.İki lider, ekonomiden güvenlik iş birliğine kadar pek çok konuda görüşmelerde bulundu.Kişida, yaptığı basın açıklamasında, ülkesinin önümüzdeki 5 yıl içinde ikili ticareti artırması beklenen bir anlaşmayla Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacağını söyleyerek, yatırım planının altyapının geliştirilmesinden yeşil enerjiye kadar birçok sektör için büyük fayda sağlayacağının altını çizdi.Görüşmede Ukrayna krizi de yer aldıAyrıca iki tarafın Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik ilişkilerini güçlendirme taahhüdünü teyit ettiğini belirten Kişida, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden operasyonuna ilişkin de görüşmeler yaptıklarını aktardı."Rus saldırısı, uluslararası normları sarstığı için ciddi bir meseledir" deyan Kişida'nın Hindistan ziyareti yarın sona erecek.
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fumio kişida, hindistan, japonya, yatırım, narendra modi
Japonya'dan Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım
21:00 19.03.2022 (güncellendi: 21:01 19.03.2022) Abone ol
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin önümüzdeki 5 yıl içinde Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, göreve başlamasından bu yana Hindistan'a yaptığı ilk ziyarette mevkidaşı Narendra Modi ile bir araya geldi.
İki lider, ekonomiden güvenlik iş birliğine kadar pek çok konuda görüşmelerde bulundu.
Kişida, yaptığı basın açıklamasında, ülkesinin önümüzdeki 5 yıl içinde ikili ticareti artırması beklenen bir anlaşmayla Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacağını söyleyerek, yatırım planının altyapının geliştirilmesinden yeşil enerjiye kadar birçok sektör için büyük fayda sağlayacağının altını çizdi.
Görüşmede Ukrayna krizi de yer aldı
Ayrıca iki tarafın Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik ilişkilerini güçlendirme taahhüdünü teyit ettiğini belirten Kişida, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden operasyonuna ilişkin de görüşmeler yaptıklarını aktardı.
"Rus saldırısı, uluslararası normları sarstığı için ciddi bir meseledir" deyan Kişida'nın Hindistan ziyareti yarın sona erecek.