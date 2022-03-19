https://tr.sputniknews.com/20220319/karayollari-genel-mudurlugunden-1915-canakkale-koprusu-aciklamasi-iddia-edilen-zarar-hayal-urunu-1054879579.html

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması: İddia edilen zarar hayal ürünü

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması: İddia edilen zarar hayal ürünü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletme süresinin (toplam 16 yıl 6 ay 12 gün) hiçbir... 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T19:12+0300

2022-03-19T19:12+0300

2022-03-19T19:10+0300

türkiye

çanakkale

1915 çanakkale köprüsü

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

karayolları genel müdürlüğü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili bir açıklama yayımladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; 1915 Çanakkale Köprüsünün, şehit atalarına saygılı, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olduğu vurgulanarak, "Ecdada saygı, geleceğe armağan niteliğindeki bu eserimiz; milli ekonomimizi, milli bağımsızlığımızı korumadaki kararlılığımızın ve kalkınmanın tetikleyicisi olan altyapı yatırımlarımızı entegre biçimde artırmaya ve güçlendirmeye yönelik vizyonumuzun değerli bir parçasıdır" denildi.Öte yandan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu hakkında yalan haberler, açıklamalar yapıldığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:Projenin 2 milyar 545 milyon euro yatırım tutarı ile tamamlandığına işaret edilerek, "Görevli şirket tarafından ödenen 'kamulaştırma bedeli', 'işletme ve ağır bakım maliyeti' ile 'finans maliyeti' de dahil olmak üzere toplam hesaplanan (yaklaşık maliyet nominal değerlerle) 4 milyar 329 milyon euro iken; görevli şirkete devletin taahhüt ettiği garanti bedeli ise 3 milyar 796 milyon euro'dur. Bu bedel, işletme süresinin erken başlamasına rağmen yüzde 12 daha azdır. Yani, iddia edilen zarar tamamen hayal ürünü ve iftiradır. Öte yandan proje ile yıllık toplam 415 milyon euro tasarruf edilecektir; zamandan 382 milyon euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin euro, 3 bin 234 ağaca eş değer, karbon salımındaki azalmayla, çevresel olarak 1 milyon 900 bin euro. Projemizin üretime etkisi 5 bin 362 milyar euro, GSYH etkisi 2 bin 442 milyar euro, istihdama yıllık etkisi 118 bin 209 kişidir" denildi.'Defalarca uyardık'Ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme maksadı taşıdığı ifade edilerek, "Muhalefet etmenin, milletine, devletine düşmanlık etmek olmadığını defalarca tekrarladık. Bu düşmanca çizgiden vazgeçmeleri, yalanlara milletimizi yanıltmamaları, uydurma iddialarla ve tehditlerle yabancı turist ve yatırımcıları Türkiye’ye gelmekten alıkoymak için gösterdikleri çabayı bırakmaları konusunda kendilerini defalarca uyardık. Onlar bu yoldan vazgeçmeyince de çeşitli iftiralarıyla ilgili hukuki süreçleri başlattık. Onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik. Ancak yalanı, iftirayı, karalamayı bir ideoloji olarak benimsemiş bu kişiler boşa çıkan her iddialarından sonra yeni bir tanesine sarılarak ‘muhalefet yapıyormuş’ gibi görünmeye çalışmaktan vazgeçmiyorlar. Biz de ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeceğiz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten" ifadeleri kullanıldı.

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çanakkale, 1915 çanakkale köprüsü, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, karayolları genel müdürlüğü