https://tr.sputniknews.com/20220319/kilicdaroglu-egenin-akdenizin-soguk-sularinda-hayatlarini-kaybedenlerin-cogu-musluman-1054881015.html

Kılıçdaroğlu: Ege ve Akdeniz'e yaşamını yitirenlerin çoğu Müslüman

Kılıçdaroğlu: Ege ve Akdeniz'e yaşamını yitirenlerin çoğu Müslüman

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Dünyanın en büyük göçmen hareketliliği Müslüman ülkelerden Batı ülkelerine doğru yaşanıyor. Ege'nin, Akdeniz'in soğuk sularında... 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T20:38+0300

2022-03-19T20:38+0300

2022-03-19T20:47+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmalı Belediyesince İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Paneli'nde konuştu.Kılıçdaroğlu, Osmanlı'nın son devrinde yetişen ve cumhuriyetin kuruluşunda önemli görevler üstlenen saygın bir din alimi olan Elmalılı'nın, kendini Kur'an-ı anlamaya ve açıklamaya adadığını söyledi.Bu adanmışlığın haklı bir sonucu olarak Yazır'ın, TBMM'nin 21 Şubat 1925 tarihli oturumunda kabul edilen Türkçe Kur'an-ı Kerim Tefsirinin Hazırlanması Kararı'nın ardından kapısı çalınan ilk isim olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, teklifi kabul eden Elmalılı'nın, tefsiri yazmaya 1926'da başladığını ve "Hak dini Kur'an dili" adını verdiği eserini 1938'de tamamladığını söyledi.'Yaklaşık 12 yıl süren 'Elmalılı tefsiri' son derece özgün bir çalışma'Kılıçdaroğlu, yaklaşık 12 yıl süren ve "Elmalılı tefsiri" olarak bilinen tefsirin son derece özgün bir çalışma olduğunu belirterek, şöyle konuştu:'Yargının ve yargı dağıtanların bağımsızlığı ve tarafsızlığı toplumsal adalet için zorunluluktur'Kemal Kılıçdaroğlu, "Peki, biz bugün, bu tefsirin ışığında Türkiye'nin temel problemlerine nasıl bakmalıyız?" sorusunu yönelterek, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, Elmalılı'nın "Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emretmektedir" şeklinde Türkçeye aktardığı ayette de buyurulduğu üzere, devletin dininin "adalet" olduğunu aktardı.Devletin, işin ehline verildiği, işi ehline verenlerce yönetildiği ve sonuç olarak adaletle hükmedildiği zaman bir vasfa kavuşmuş olacağını, aksi halde ideal bir devlet yönetiminden söz edilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eski Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Bardakoğlu'nun da ifade ettiği üzere, din açısından önemli olan adalettir. Hakkın, doğruluğun egemenliğidir. Bir ülkede zulüm, haksızlığın, eşitsizliğin, kayırmacılığın, keyfiliğin değil; hukukun üstünlüğü, açıklık, eşitlik ve şeffaflığın hakim olması vatandaşların onur ve haklarının korunması sadece beşeri değil aynı zamanda dini bir zorunluluktur" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İslam dünyasının nasıl bir duruma sürüklendiğini de bir veriyle açıklamak isterim" diyerek, George Washington Üniversitesi'nden Şehrazat Rahman ve Hüseyin Askeri adlı iki bilim insanının 2015'ten bu yana düzenli olarak yürüttükleri İslamilik Endeksi adlı çalışmaya işaret etti.Bu endekse adalet ve yönetim, ekonomi, yolsuzluklar, insan hakları ve uluslararası hukuk gibi üst başlıklar çerçevesinde 150'ye yakın ülkenin İslami kriterlere uygunluklarına göre sıralandığını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:'İslam'ın kendisi ile Müslümanlığımız arasındaki farkın gittikçe açıldığını kabul etmeliyiz'Kılıçdaroğlu, bu endeksin ortaya koyduğu sonuçların İslam'ın ortaya koyduğu kriterler açısından Müslüman olarak yaşadıklarını, ancak İslam'dan da nasıl uzaklaştıklarını gözler önüne serdiğini ifade etti."Bu örnekler ışığında dinimiz İslam'ın kendisiyle Müslümanlığımız arasındaki farkın gün geçtikçe açıldığını kabul etmeliyiz" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Dini değerlerimizi istismar edenlere karşı hep birlikte durmalıyız'Bu örneklerin çoğaltılabileceğini, oysa örnekleri çoğaltmak yerine topyekun azaltmanın yollarını bulmaları gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Elmalılı Hamdi Yazır'ın "Bir toplumda hurafelerin yayılmasını engellemenin yolu ilahi kelamın her çağda yorumlanmasıdır. Çünkü insan, yüce Allah'ın mesajını her döneme hitap eden evrensel mesajlar olarak ancak yorum gücüyle kavrayabilir" ifadelerine vurgu yaptı.Kemal Kılıçdaroğlu, başta Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dinin doğru anlaşılması konusunda içtenlikle çaba harcayan, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarını rahmetle anarak, Yazır'ın şahsında bu çabaya katkı veren tüm din alimlerine şükranlarını sundu.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)