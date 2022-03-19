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Kur’an kursunda çocuğa şiddet uygulayan hoca tutuklandı
Kur’an kursunda çocuğa şiddet uygulayan hoca tutuklandı
Şanlıurfa’da Kur’an kursunda çocuğa şiddetten dün gözaltına alınan hoca, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T00:27+0300
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kuran kursu
şanlıurfa
çocuk
şiddet
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Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesi'ndeki özel bir Kur'an kursunda meydana geldi.Kur’an kursunda çocuğa şiddet uygulayan A.D., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan A.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.15 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen olayda, kurs hocası A.D., bir çocuğa sopayla şiddet uygulamış ve olay sonrası Şanlıurfa Valiliği harekete geçerek, soruşturma başlatmıştı. Yapılan açıklamada, “15 Mart 2022 tarihinde basın yayın organlarında çıkan haberlerde yer alan Kur’an kursunda çocuğa şiddet görüntüleri üzerine adli ve idari inceleme/soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verilmişti.
türkiye
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kuran kursu, şanlıurfa, çocuk, şiddet

Kur’an kursunda çocuğa şiddet uygulayan hoca tutuklandı

00:27 19.03.2022
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI-AW572676Şanlıurfa'da Kur'an kursunda çocuğa şiddetten dün gözaltına alınan hoca, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı
Şanlıurfa'da Kur'an kursunda çocuğa şiddetten dün gözaltına alınan hoca, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI-AW572676
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Şanlıurfa’da Kur’an kursunda çocuğa şiddetten dün gözaltına alınan hoca, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesi'ndeki özel bir Kur'an kursunda meydana geldi.
Kur’an kursunda çocuğa şiddet uygulayan A.D., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan A.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen olayda, kurs hocası A.D., bir çocuğa sopayla şiddet uygulamış ve olay sonrası Şanlıurfa Valiliği harekete geçerek, soruşturma başlatmıştı. Yapılan açıklamada, “15 Mart 2022 tarihinde basın yayın organlarında çıkan haberlerde yer alan Kur’an kursunda çocuğa şiddet görüntüleri üzerine adli ve idari inceleme/soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verilmişti.
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