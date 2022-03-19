https://tr.sputniknews.com/20220319/lavrov-rus-operasyonun-kapsamli-belgelerin-imzalanmasiyla-sona-ermesini-umuyorum-1054875061.html

Lavrov: Rus operasyonun kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla sona ermesini umuyorum

Lavrov: Rus operasyonun kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla sona ermesini umuyorum

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü operasyonun güvenlik konularında ve Ukrayna’nın tarafsızlık statüsü ile ilgili kapsamlı... 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T14:49+0300

2022-03-19T14:49+0300

2022-03-19T15:51+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

rusya

ukrayna

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‘Rusya Liderleri’ adlı yarışmanın bitiş bölümünde konuşan Lavrov, Rusya’nın operasyonu gerçekleştirmekten başka çaresi kalmadığını, bu şekilde Batı’nın Rus karşıtı projesini bozmayı başardıklarını ifade etti.Rusya’nın Batı ile müttefik olarak dahi işbirliği yapmaya hazır olduğuna dikkat çeken Lavrov, şöyle konuştu:“Putin'in yönetiminin başlarından yani 2000'lerin başından itibaren Batı'ya karşı açıktık, çeşitli şekillerde, hatta Başkanımızın müttefikliğe yakın olarak tanımladığı şekillerde dahi işbirliği yapmaya hazırdık. Ne yazık ki bu işe yaramadı.”‘ABD'nin Kiev'i elinden tutmaya çalışmasına rağmen Ukrayna ile çözüm müzakereleri devam ediyor’“Biz her zaman her türlü soruna diplomatik çözümden yana olduk, Zelenskiy müzakere önerdiği zaman Başkanımız kabul etti, müzakereler devam ediyor” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ukrayna delegasyonu önce müzakerelere müzakere olsun diye başlasa da daha sonra belli bir diyalog gelişti, ancak birilerinin, “büyük bir olasılıkla Amerikalıların, Ukrayna delegasyonunun sürekli olarak elinden tuttuğu ve bana göre kesinlikle asgari düzeyde olan taleplerimizi kabul etmelerine izin vermediği hissi var.”Rus diplomat, “Her şeye rağmen süreç devam ediyor” diye konuştu.‘Zelenskiy’in politikasını ciddiye almak zor’Lavrov, “Başkan Zelenskiy, Yahudi asıllıyken nasıl Nazi olabildiğini açıklarken ve bunu tam Ukrayna'nın Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının anıtlarının korunmasına ilişkin anlaşmadan (BDT çerçevesinde böyle bir anlaşma vardı) meydan okurcasına çekildiği günlerde söylerken ve bahsettiğim eğilimleri kişisel olarak korurken, bunu çok üzülerek, büyük bir utançla karşılıyorum, Ukrayna yönetiminin politikasını ciddiye almam gerçekten zor” vurgusunu yaptı ve ekledi:“Aynı şekilde, devlet başkanlığı yetkilerinin ilk aşamasında, tiyatroda oynarken ve dizi çekerken bile Rus dilinin herhangi bir biçimde zarar görebileceğinin aklının ucundan bile geçmediğine dair güvence veriyordu. Buyurun, hayat kimin sözünün ne kadar değerli olduğunu kanıtlıyor.”‘Batı ile ilişkileri düzeltmeye yönelik girişimlerde bulunmayacağız’Rus bakan, “Batılı ülkeler de dahil olmak üzere, tüm ülkelerle işbirliğine elbette açık olmaya devam ediyoruz. Gerçi Batı'nın bu şekilde davrandığı koşullarda biz herhangi bir girişimde bulunmak niyetinde değiliz, kendilerinin içine girdikleri çıkmazdan nasıl çıkacaklar bakalım” diye konuştu.

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sergey lavrov, rusya, ukrayna