https://tr.sputniknews.com/20220319/meteorolojiden-uyardi-orta-karadenizde-kuvvetli-kar-yagisi-var-1054871377.html
Meteorolojiden uyarı: Orta Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Meteorolojiden uyarı: Orta Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. Samsun, Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T11:55+0300
2022-03-19T11:55+0300
2022-03-19T11:56+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
kar
kar fırtınası
kar yağışı
don
buzlanma
samsun
ordu
tokat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, gece saatlerinde başlayacağı ve yarın akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.Yağışların Samsun ve Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer yoğun olmasının beklendiği bildirildi.Çevre sakinlerinin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması istendi.
türkiye
samsun
ordu
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Meteorolojiden uyarı: Orta Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor
11:55 19.03.2022 (güncellendi: 11:56 19.03.2022) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. Samsun, Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinde gece başlayıp yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, gece saatlerinde başlayacağı ve yarın akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.
Yağışların Samsun ve Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer yoğun olmasının beklendiği bildirildi.
Çevre sakinlerinin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması istendi.