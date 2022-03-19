https://tr.sputniknews.com/20220319/meteorolojiden-uyardi-orta-karadenizde-kuvvetli-kar-yagisi-var-1054871377.html

Meteorolojiden uyarı: Orta Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteorolojiden uyarı: Orta Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. Samsun, Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu... 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T11:55+0300

2022-03-19T11:55+0300

2022-03-19T11:56+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

kar

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kar yağışı

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samsun

ordu

tokat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, gece saatlerinde başlayacağı ve yarın akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.Yağışların Samsun ve Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer yoğun olmasının beklendiği bildirildi.Çevre sakinlerinin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması istendi.

türkiye

samsun

ordu

tokat

karadeniz

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