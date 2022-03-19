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https://tr.sputniknews.com/20220319/motorine-1-lira-96-kurus-zam-1054868634.html
Motorine 1 lira 96 kuruş zam
Motorine 1 lira 96 kuruş zam
Son 3 günde akaryakıta üst üste gelen indirimlerin ardından brent petrol fiyatında yaşanan artış nedeniyle ibre tersine döndü. Buna göre; dün gece, motorinin... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T07:45+0300
2022-03-19T07:45+0300
ekonomi
motorin
zam
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Akaryakıta peş peşe gelen indirimlerin ardından artan brent petrol fiyatlarından sonra motorine bu kez zam yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş zam geldi.Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.
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motorin, zam

Motorine 1 lira 96 kuruş zam

07:45 19.03.2022
© REUTERSBenzi-motorin
Benzi-motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© REUTERS
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Son 3 günde akaryakıta üst üste gelen indirimlerin ardından brent petrol fiyatında yaşanan artış nedeniyle ibre tersine döndü. Buna göre; dün gece, motorinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş zam geldi.
Akaryakıta peş peşe gelen indirimlerin ardından artan brent petrol fiyatlarından sonra motorine bu kez zam yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş zam geldi.
Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.
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