https://tr.sputniknews.com/20220319/motorine-1-lira-96-kurus-zam-1054868634.html

Motorine 1 lira 96 kuruş zam

Motorine 1 lira 96 kuruş zam

Son 3 günde akaryakıta üst üste gelen indirimlerin ardından brent petrol fiyatında yaşanan artış nedeniyle ibre tersine döndü. Buna göre; dün gece, motorinin... 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T07:45+0300

2022-03-19T07:45+0300

2022-03-19T07:45+0300

ekonomi

motorin

zam

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Akaryakıta peş peşe gelen indirimlerin ardından artan brent petrol fiyatlarından sonra motorine bu kez zam yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş zam geldi.Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

motorin, zam