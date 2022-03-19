https://tr.sputniknews.com/20220319/natoya-ait-savas-ucagi-dustu-4-olu-1054870879.html
NATO'ya ait savaş uçağı düştü: 4 ölü
NATO'ya ait savaş uçağı düştü: 4 ölü
Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T11:33+0300
2022-03-19T11:33+0300
2022-03-19T11:33+0300
savunma
nato
savaş uçağı
tatbikat
norveç
soğuk mukabele 2022
abd
mürettebat
kaza
dünya
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Nordland Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ivar Bo Nilsson, Bell Boeing V-22 isimli bir helikopterden dönüştürülmüş bir savaş uçağının 18 Mart'ta saat 18.00 sularında 'Soğuk Mukabele 2022' adlı (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.Nilsson, yapılan aramaların ardından uçağın enkazına ulaşıldığını ve uçakta bulunan ABD vatandaşı 4 mürettebatın öldüğünü söyledi.
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nato, savaş uçağı, tatbikat, norveç, soğuk mukabele 2022, abd, mürettebat, kaza, dünya
NATO'ya ait savaş uçağı düştü: 4 ölü
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Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Nordland Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ivar Bo Nilsson, Bell Boeing V-22 isimli bir helikopterden dönüştürülmüş bir savaş uçağının 18 Mart'ta saat 18.00 sularında 'Soğuk Mukabele 2022' adlı (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.
Nilsson, yapılan aramaların ardından uçağın enkazına ulaşıldığını ve uçakta bulunan ABD vatandaşı 4 mürettebatın öldüğünü söyledi.