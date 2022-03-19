https://tr.sputniknews.com/20220319/natoya-ait-savas-ucagi-dustu-4-olu-1054870879.html

NATO'ya ait savaş uçağı düştü: 4 ölü

NATO'ya ait savaş uçağı düştü: 4 ölü

Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T11:33+0300

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savunma

nato

savaş uçağı

tatbikat

norveç

soğuk mukabele 2022

abd

mürettebat

kaza

dünya

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Nordland Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ivar Bo Nilsson, Bell Boeing V-22 isimli bir helikopterden dönüştürülmüş bir savaş uçağının 18 Mart'ta saat 18.00 sularında 'Soğuk Mukabele 2022' adlı (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.Nilsson, yapılan aramaların ardından uçağın enkazına ulaşıldığını ve uçakta bulunan ABD vatandaşı 4 mürettebatın öldüğünü söyledi.

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nato, savaş uçağı, tatbikat, norveç, soğuk mukabele 2022, abd, mürettebat, kaza, dünya