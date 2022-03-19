https://tr.sputniknews.com/20220319/otenazi-ile-hayatina-son-vermek-istedigini-aciklayan-alain-delon-yaslanmak-berbat-1054867320.html

Ötenazi ile hayatına son vermek istediğini açıklayan Alain Delon: Yaşlanmak berbat

Ötenazi ile hayatına son vermek istediğini açıklayan Alain Delon: Yaşlanmak berbat

Fransız film yıldızı Alain Delon, "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Büyük bir eziyet" deyip ötenazi ile hayatına son vermek istediğini açıkladı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T03:39+0300

2022-03-19T03:39+0300

2022-03-19T03:40+0300

yaşam

alain delon

ötenazi

yaşlılık

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Ünlü film yıldızı Alain Delon çarpıcı açıklamalarda bulundu.Le Point'ten Habertürk'ün aktardığına göre; Alain Delon "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Görünüşümüzü ve görme duyumuzu kaybediyoruz. Ayağa kalkamıyor, ağrı hissediyoruz. Büyük bir eziyet" diyerek ötenazi istedi.Delon, oğlu Anthony'den ölmesine yardım etmesini isteyerek, "Yaşlandıkça, hastaneler veya iğneler olmadan hayattan sessizce cehenneme gitme hakkımız var" dedi.2002 yılında intihar girişiminde bulunmuştu1957'den beri oyunculuk yapan ünlü aktör, 2002 yılında geçirdiği ağır depresyon sırasında bir kez intihar girişiminde bulunmuştu.Sinemalara da konu olan ötenazi, 2005 yapımı İçimdeki Deniz! filminde de işlendi. Javier Bardem'in başrolünde oynadığı filmde 30 yıldır yatağa bağlı yaşam süren bir adamın hayatının son dönemi anlatılıyor.Ötenazi Türkiye dahil birçok ülkede yasal değil. Hekim destekli intihar ise Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde yasaldır.Ötenazi nedir?Ötenazi, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmış, dayanılmaz acılar yaşayan bir kişinin yaşamının izni ve isteği ile sona erdirilmesidir.

https://tr.sputniknews.com/20210318/ispanyada-otenazi-yasallasti-1044061676.html

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alain delon, ötenazi, yaşlılık