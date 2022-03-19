Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220319/ozellestirme-idaresi-13-ildeki-37-tasinmazi-satisa-cikardi-1054869769.html
Özelleştirme İdaresi 13 ildeki 37 taşınmazı satışa çıkardı
Özelleştirme İdaresi 13 ildeki 37 taşınmazı satışa çıkardı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 13 ildeki 37 ayrı taşınmazı özelleştirecek. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T10:15+0300
2022-03-19T10:15+0300
türkiye
resmi gazete
özelleştirme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103648/17/1036481791_0:32:1025:608_1920x0_80_0_0_d42adb681977b4f541ab219951e123f0.jpg
İdarenin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu özelleştirme işlemi "satış" yöntemiyle gerçekleştirilecek.Bu kapsamda, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir, Büyükçekmece ilçesinde ise 2 olmak üzere 3 ayrı taşınmaz satışa çıkarıldı. Kırıkkale'de 2, Tokat'ta 3, Yalova'da 6, Ankara'da 15, Aydın'ın Didim, Antalya'nın Alanya ilçesi ile Erzurum, Gaziantep, Muş, Şanlıurfa, Bursa ve İzmir'de birer taşınmaz özelleştirilecek.Taşınmazlar için 500 lira ve 15 bin lira arasında değişen ihale şartnamesi bedelleri belirlenirken, geçici teminat tutarları ise 25 bin lira ile 15 milyon lira arasında tespit edildi.Taşınmazlar için son teklifler, 19, 20 ve 21 Nisan tarihlerinde alınacak.İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve ilgili belgeleri idarenin "Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103648/17/1036481791_86:0:937:638_1920x0_80_0_0_035e92528bc60d14c5cc4e47880ad941.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
resmi gazete, özelleştirme

Özelleştirme İdaresi 13 ildeki 37 taşınmazı satışa çıkardı

10:15 19.03.2022
© Fotoğraf : TwitterResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olGoogle news
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 13 ildeki 37 ayrı taşınmazı özelleştirecek.
İdarenin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu özelleştirme işlemi "satış" yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir, Büyükçekmece ilçesinde ise 2 olmak üzere 3 ayrı taşınmaz satışa çıkarıldı. Kırıkkale'de 2, Tokat'ta 3, Yalova'da 6, Ankara'da 15, Aydın'ın Didim, Antalya'nın Alanya ilçesi ile Erzurum, Gaziantep, Muş, Şanlıurfa, Bursa ve İzmir'de birer taşınmaz özelleştirilecek.
Taşınmazlar için 500 lira ve 15 bin lira arasında değişen ihale şartnamesi bedelleri belirlenirken, geçici teminat tutarları ise 25 bin lira ile 15 milyon lira arasında tespit edildi.
Taşınmazlar için son teklifler, 19, 20 ve 21 Nisan tarihlerinde alınacak.
İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve ilgili belgeleri idarenin "Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала