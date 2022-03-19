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POMEM ve PMYO yönetmeliklerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı
POMEM ve PMYO yönetmeliklerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) ilişkin yönetmeliklerde yapılan değişiklikle, adayların öğrenim sırasında... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T01:55+0300
2022-03-19T01:55+0300
türkiye
polis
resmi gazete
emniyet
polis meslek yüksek okulu
polis meslek eğitim merkezi (pomem)
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İçişleri Bakanlığı’ndan POMEM ve PMYO’ya dair yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Değişikliğe göre POMEM ve PMYO’da öğrenimin devam ettiği esnada evlilikle ilgili sınırlamalar getiren madde yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelik değişikliği öncesi geçerli olan madde kapsamında öğrenci, evlenme talebini POMEM Müdürlüğü ile Yüksekokul Müdürlüğü'ne bildirdikten sonra, öğrencinin evleneceği kişiyle ilgili soruşturmanın ardından evliliğe izin veriliyordu. Yönetmelik değişikliği ile birlikte POMEM ve PMYOlar'a başvuru yapacak adaylarda aranacak niteliklerde de değişikliğe gidildi. 'Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak', 'devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, rüşvet, gibi suçlardan mahkum olmamak', 'kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak' ile 'genelev, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan yerlerde çalışmış olmak' vb adaylarda aranacak niteliklerin belirlendiği maddelerdeki 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
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polis, resmi gazete, emniyet, polis meslek yüksek okulu, polis meslek eğitim merkezi (pomem)

POMEM ve PMYO yönetmeliklerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı

01:55 19.03.2022
© DHAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© DHA
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Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) ilişkin yönetmeliklerde yapılan değişiklikle, adayların öğrenim sırasında evlenmeleriyle ilgili kısıtlamalar ile POMEM ve PMYO'ya girişte adaylarda aranacak şartlardaki 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
İçişleri Bakanlığı’ndan POMEM ve PMYO’ya dair yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Değişikliğe göre POMEM ve PMYO’da öğrenimin devam ettiği esnada evlilikle ilgili sınırlamalar getiren madde yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelik değişikliği öncesi geçerli olan madde kapsamında öğrenci, evlenme talebini POMEM Müdürlüğü ile Yüksekokul Müdürlüğü'ne bildirdikten sonra, öğrencinin evleneceği kişiyle ilgili soruşturmanın ardından evliliğe izin veriliyordu.


Yönetmelik değişikliği ile birlikte POMEM ve PMYOlar'a başvuru yapacak adaylarda aranacak niteliklerde de değişikliğe gidildi. 'Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak', 'devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, rüşvet, gibi suçlardan mahkum olmamak', 'kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak' ile 'genelev, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan yerlerde çalışmış olmak' vb adaylarda aranacak niteliklerin belirlendiği maddelerdeki 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
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