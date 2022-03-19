https://tr.sputniknews.com/20220319/prof-muftuoglu-pandemide-kipirdanma-isaretleri-var-biraz-daha-sabir-1054868870.html
Prof. Müftüoğlu: Pandemide kıpırdanma işaretleri var, biraz daha sabır
Prof. Müftüoğlu: Pandemide kıpırdanma işaretleri var, biraz daha sabır
Koronavirüs tedbirlerinin gevşetildiği ülkelerde vaka ve ölüm sayılarının arttığını belirten Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Biliyorum, yoruldunuz, bunaldınız ve... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T08:20+0300
2022-03-19T08:20+0300
2022-03-19T08:23+0300
koronavirüs
osman müftüoğlu
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
maske
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Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu, bugünkü köşesinde pandeminin bıkkınlık yarattığına işaret ederek, "“Bu işler ne zaman bitecek? Hayatımız ne zaman eski ritmine dönecek? Bıktık artık!” demekte son derece haklısınız" ifadelerini kullandı. Ancak 'pandemide kıpırdanma işaretleri olduğunu' belirten Müftüoğlu, "Tedbirleri gevşeten hemen her ülkede günlük COVID-19 vaka rakamları da insan kayıpları da maalesef süratle artıyor. Mesela Almanya, mesela İngiltere, mesela Çin’de durum yeniden kötüleşiyor. Saydığım ülkelerin tümü acele edip tedbirleri fazlaca gevşettiler. Netice mi? Hemen ve anında vaka ve ölüm sayılarında ciddi artışlarla karşı karşıya kaldılar" diye yazdı. 'Maskenizi takmaya devam edin'Prof. Müftüoğlu, şu uyarıyı yaptı: "Biliyorum: Kesinlikle yoruldunuz, bunaldınız. Ama gelin beni dinleyin lütfen ve her şeye rağmen biraz daha sabırlı olun. Tamam, açık alanlarda -eğer ortam çok kalabalık değilse yürüdüğünüz sokaklar, caddeler, dolaştığınız gezdiğiniz yerler, meydanlar, parklar, dağlar, tepelerse- maske takmayın. Ama gelin, hiç olmazsa sinema, AVM , tiyatro, toplu taşıma araçları, açık ama fazlaca kalabalık alanlarda maskenizi takmaya devam edin.SİZDEN ÇOK ÖNEMLİ BİR RİCAM DAHA VAR: “Hatırlatma dozu aşılarınızı”, hatırlamamış, unutmuş, dalgınlığa düşmüş olabilirsiniz.(!) Lütfen onu da bugün, yarın bir zahmet gecikmeden yaptırın. Unutmayın, sabrın sonu her zaman mutlak selamettir."
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osman müftüoğlu, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , maske
Prof. Müftüoğlu: Pandemide kıpırdanma işaretleri var, biraz daha sabır
08:20 19.03.2022 (güncellendi: 08:23 19.03.2022) Abone ol
Koronavirüs tedbirlerinin gevşetildiği ülkelerde vaka ve ölüm sayılarının arttığını belirten Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Biliyorum, yoruldunuz, bunaldınız ve sıkıldınız ama biraz daha sabır" dedi.
Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu, bugünkü köşesinde
pandeminin bıkkınlık yarattığına işaret ederek, "“Bu işler ne zaman bitecek? Hayatımız ne zaman eski ritmine dönecek? Bıktık artık!” demekte son derece haklısınız"
ifadelerini kullandı.
Ancak 'pandemide kıpırdanma işaretleri olduğunu' belirten Müftüoğlu, "Tedbirleri gevşeten hemen her ülkede günlük COVID-19 vaka rakamları da insan kayıpları da maalesef süratle artıyor. Mesela Almanya, mesela İngiltere, mesela Çin’de durum yeniden kötüleşiyor. Saydığım ülkelerin tümü acele edip tedbirleri fazlaca gevşettiler. Netice mi? Hemen ve anında vaka ve ölüm sayılarında ciddi artışlarla karşı karşıya kaldılar" diye yazdı.
'Maskenizi takmaya devam edin'
Prof. Müftüoğlu, şu uyarıyı yaptı:
"Biliyorum: Kesinlikle yoruldunuz, bunaldınız. Ama gelin beni dinleyin lütfen ve her şeye rağmen biraz daha sabırlı olun. Tamam, açık alanlarda -eğer ortam çok kalabalık değilse yürüdüğünüz sokaklar, caddeler, dolaştığınız gezdiğiniz yerler, meydanlar, parklar, dağlar, tepelerse- maske takmayın. Ama gelin, hiç olmazsa sinema, AVM , tiyatro, toplu taşıma araçları, açık ama fazlaca kalabalık alanlarda maskenizi takmaya devam edin.
SİZDEN ÇOK ÖNEMLİ BİR RİCAM DAHA VAR: “Hatırlatma dozu aşılarınızı”, hatırlamamış, unutmuş, dalgınlığa düşmüş olabilirsiniz.(!) Lütfen onu da bugün, yarın bir zahmet gecikmeden yaptırın. Unutmayın, sabrın sonu her zaman mutlak selamettir."