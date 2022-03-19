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Resmi Gazete'de yayımlandı: Boğaziçi Hukuk'ta öğretim dili 'yüzde 30 İngilizce' oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Boğaziçi Hukuk'ta öğretim dili 'yüzde 30 İngilizce' oldu
Boğaziçi Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından kurulan Hukuk Fakültesi lisans programında öğretim dili "en az yüzde 30... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T01:41+0300
2022-03-19T01:51+0300
türkiye
boğaziçi üniversitesi
hukuk fakültesi
melih bulu
selami kuran
ingilizce
resmi gazete
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk ve İletişim fakülteleri, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasından sonra kurulmuştu.Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayınlandı.Değişiklik ile "Boğaziçi Üniversitesinde öğretim dili İngilizce’dir" düzenlemesine Hukuk Fakültesi istisnası getirildi. Söz konusu cümleye, "Hukuk Fakültesi Lisans Programında öğretim dili en az yüzde 30 İngilizce’dir" ifadeleri eklendi.
https://tr.sputniknews.com/20210220/bogazici-hukuk-fakultesinin-yeni-dekani-prof-kuran-babamin-oglu-gelse-liyakat-ve-adaletten-odun-1043854728.html
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boğaziçi üniversitesi, hukuk fakültesi, melih bulu, selami kuran, ingilizce, resmi gazete

Resmi Gazete'de yayımlandı: Boğaziçi Hukuk'ta öğretim dili 'yüzde 30 İngilizce' oldu

01:41 19.03.2022 (güncellendi: 01:51 19.03.2022)
© AABoğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© AA
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Boğaziçi Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından kurulan Hukuk Fakültesi lisans programında öğretim dili "en az yüzde 30 İngilizce" olarak belirlendi. Böylece öğretim dili İngilizce olan üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde İngilizce ağırlığı düşürülmüş oldu.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk ve İletişim fakülteleri, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasından sonra kurulmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Değişiklik ile "Boğaziçi Üniversitesinde öğretim dili İngilizce’dir" düzenlemesine Hukuk Fakültesi istisnası getirildi. Söz konusu cümleye, "Hukuk Fakültesi Lisans Programında öğretim dili en az yüzde 30 İngilizce’dir" ifadeleri eklendi.
Boğaziçi Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2021
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