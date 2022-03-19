https://tr.sputniknews.com/20220319/resmi-gazetede-yayimlandi-bogazici-hukukta-ogretim-dili-yuzde-30-ingilizce-oldu-1054865877.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Boğaziçi Hukuk'ta öğretim dili 'yüzde 30 İngilizce' oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Boğaziçi Hukuk'ta öğretim dili 'yüzde 30 İngilizce' oldu

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından kurulan Hukuk Fakültesi lisans programında öğretim dili "en az yüzde 30... 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T01:41+0300

2022-03-19T01:41+0300

2022-03-19T01:51+0300

türkiye

boğaziçi üniversitesi

hukuk fakültesi

melih bulu

selami kuran

ingilizce

resmi gazete

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Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk ve İletişim fakülteleri, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasından sonra kurulmuştu.Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayınlandı.Değişiklik ile "Boğaziçi Üniversitesinde öğretim dili İngilizce’dir" düzenlemesine Hukuk Fakültesi istisnası getirildi. Söz konusu cümleye, "Hukuk Fakültesi Lisans Programında öğretim dili en az yüzde 30 İngilizce’dir" ifadeleri eklendi.

https://tr.sputniknews.com/20210220/bogazici-hukuk-fakultesinin-yeni-dekani-prof-kuran-babamin-oglu-gelse-liyakat-ve-adaletten-odun-1043854728.html

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boğaziçi üniversitesi, hukuk fakültesi, melih bulu, selami kuran, ingilizce, resmi gazete