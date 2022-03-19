https://tr.sputniknews.com/20220319/rusya-ukraynadaki-ozel-operasyonda-ilk-kez-kinjal-hipersonik-fuzesi-kullanildi-1054870193.html
Rusya: Ukrayna’daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Rusya: Ukrayna’daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel operasyon kapsamında ilk kez Kinjal hipersonik füzelerini... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T10:18+0300
2022-03-19T10:18+0300
2022-03-19T10:32+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
kinjal
kinjal hipersonik füze sistemleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104023/79/1040237967_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_fc510ea40d0b6d7708546f52d0fc617d.jpg
Konaşenkov, “18 Mart’ta hipersonik aerobalistik füzelere sahip Kinjal füze sistemi ile Ivano-Frankovskiy bölgesindeki Delyatin köyünde Ukrayna ordusuna ait füze ve hava aracı mühimmatlarının bulunduğu büyük bir yeraltı deposu imha edildi” dedi.‘Bastion sistemiyle Odessa’daki radyo-elektronik istihbarat merkezleri vuruldu’Konaşenkov, Rus ordusunun Bastion kıyı savunma sistemleriyle, Ukrayna ordusunun Odessa bölgesindeki Velikiy Dalnik ve Velikodolinskoye yerleşim birimlerinde bulunan radyo-elektronik istihbarat merkezlerini imha ettiğini belirtti. Açıklamaya göre, gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 69 askeri unsur vuruldu. Bunlar arasında, dört komuta merkezi ve üçü S-300, biri Buk-M1 olmak üzere dört uçaksavar füze sistemi yer alıyor.Bununla birlikte Ukrayna ordusuna ait 12 insansız hava aracı imha edildi.Operasyonun başlamasından bu yana 196 insansız hava aracı, bin 438 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 145 çok namlulu roketatar, 556 topçu sistemi ile bin 237 özel askeri araç vuruldu.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104023/79/1040237967_104:0:1000:672_1920x0_80_0_0_138f4847a57b26b8498971bb8008d10c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna krizi, ukrayna, kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri
Rusya: Ukrayna’daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
10:18 19.03.2022 (güncellendi: 10:32 19.03.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel operasyon kapsamında ilk kez Kinjal hipersonik füzelerini kullandığını, böylelikle Ukrayna ordusuna ait askeri deponun imha edildiğini söyledi.
Konaşenkov, “18 Mart’ta hipersonik aerobalistik füzelere sahip Kinjal füze sistemi ile Ivano-Frankovskiy bölgesindeki Delyatin köyünde Ukrayna ordusuna ait füze ve hava aracı mühimmatlarının bulunduğu büyük bir yeraltı deposu imha edildi” dedi.
‘Bastion sistemiyle Odessa’daki radyo-elektronik istihbarat merkezleri vuruldu’
Konaşenkov, Rus ordusunun Bastion kıyı savunma sistemleriyle, Ukrayna ordusunun Odessa bölgesindeki Velikiy Dalnik ve Velikodolinskoye yerleşim birimlerinde bulunan radyo-elektronik istihbarat merkezlerini imha ettiğini belirtti.
Açıklamaya göre, gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 69 askeri unsur vuruldu. Bunlar arasında, dört komuta merkezi ve üçü S-300, biri Buk-M1 olmak üzere dört uçaksavar füze sistemi yer alıyor.
Bununla birlikte Ukrayna ordusuna ait 12 insansız hava aracı imha edildi.
Operasyonun başlamasından bu yana 196 insansız hava aracı, bin 438 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 145 çok namlulu roketatar, 556 topçu sistemi ile bin 237 özel askeri araç vuruldu.