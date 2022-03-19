Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220319/rusya-ukraynadaki-ozel-operasyonda-ilk-kez-kinjal-hipersonik-fuzesi-kullanildi-1054870193.html
Rusya: Ukrayna’daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Rusya: Ukrayna’daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel operasyon kapsamında ilk kez Kinjal hipersonik füzelerini... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T10:18+0300
2022-03-19T10:32+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
kinjal
kinjal hipersonik füze sistemleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104023/79/1040237967_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_fc510ea40d0b6d7708546f52d0fc617d.jpg
Konaşenkov, “18 Mart’ta hipersonik aerobalistik füzelere sahip Kinjal füze sistemi ile Ivano-Frankovskiy bölgesindeki Delyatin köyünde Ukrayna ordusuna ait füze ve hava aracı mühimmatlarının bulunduğu büyük bir yeraltı deposu imha edildi” dedi.‘Bastion sistemiyle Odessa’daki radyo-elektronik istihbarat merkezleri vuruldu’Konaşenkov, Rus ordusunun Bastion kıyı savunma sistemleriyle, Ukrayna ordusunun Odessa bölgesindeki Velikiy Dalnik ve Velikodolinskoye yerleşim birimlerinde bulunan radyo-elektronik istihbarat merkezlerini imha ettiğini belirtti. Açıklamaya göre, gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 69 askeri unsur vuruldu. Bunlar arasında, dört komuta merkezi ve üçü S-300, biri Buk-M1 olmak üzere dört uçaksavar füze sistemi yer alıyor.Bununla birlikte Ukrayna ordusuna ait 12 insansız hava aracı imha edildi.Operasyonun başlamasından bu yana 196 insansız hava aracı, bin 438 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 145 çok namlulu roketatar, 556 topçu sistemi ile bin 237 özel askeri araç vuruldu.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104023/79/1040237967_104:0:1000:672_1920x0_80_0_0_138f4847a57b26b8498971bb8008d10c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna krizi, ukrayna, kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri

Rusya: Ukrayna’daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı

10:18 19.03.2022 (güncellendi: 10:32 19.03.2022)
© Fotoğraf : mil.ruRusya, Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki gemilerinden Kinjal sistemleriyle füze atışı yaptı
Rusya, Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki gemilerinden Kinjal sistemleriyle füze atışı yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© Fotoğraf : mil.ru
Abone olGoogle news
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel operasyon kapsamında ilk kez Kinjal hipersonik füzelerini kullandığını, böylelikle Ukrayna ordusuna ait askeri deponun imha edildiğini söyledi.
Konaşenkov, “18 Mart’ta hipersonik aerobalistik füzelere sahip Kinjal füze sistemi ile Ivano-Frankovskiy bölgesindeki Delyatin köyünde Ukrayna ordusuna ait füze ve hava aracı mühimmatlarının bulunduğu büyük bir yeraltı deposu imha edildi” dedi.

‘Bastion sistemiyle Odessa’daki radyo-elektronik istihbarat merkezleri vuruldu’

Konaşenkov, Rus ordusunun Bastion kıyı savunma sistemleriyle, Ukrayna ordusunun Odessa bölgesindeki Velikiy Dalnik ve Velikodolinskoye yerleşim birimlerinde bulunan radyo-elektronik istihbarat merkezlerini imha ettiğini belirtti.
Açıklamaya göre, gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 69 askeri unsur vuruldu. Bunlar arasında, dört komuta merkezi ve üçü S-300, biri Buk-M1 olmak üzere dört uçaksavar füze sistemi yer alıyor.
Bununla birlikte Ukrayna ordusuna ait 12 insansız hava aracı imha edildi.
Operasyonun başlamasından bu yana 196 insansız hava aracı, bin 438 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 145 çok namlulu roketatar, 556 topçu sistemi ile bin 237 özel askeri araç vuruldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала