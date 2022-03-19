https://tr.sputniknews.com/20220319/sabiha-gokcen-havalimanina-inemeyen-ucaklar-baska-havalimanina-yonlendirildi-1054882424.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçaklar başka havalimanına yönlendirildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçaklar başka havalimanına yönlendirildi
İstanbul Anadolu Yakası’nda akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar, başka... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T22:01+0300
2022-03-19T22:01+0300
2022-03-19T22:02+0300
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sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
uçak
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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve pist temizleme çalışmaları nedeniyle inişi için bekleyen uçaklar havada bir süre tur attı. Yakıt kritiğine giren en az 10 uçağın İzmir ve Ankara’ya yönlendirildi belirtildi. Pegasus Havayolları’nın Hannover ve Viyana uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı’na, Buta Airlines Bakü, Anadolujet’in Zürih ve Pegasus Havayolları’nın Köln ve Cenevre seferleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildiği açıklandı.
türkiye
istanbul
anadolu yakası
sabiha gökçen havaalanı
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istanbul, anadolu yakası, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, uçak
Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçaklar başka havalimanına yönlendirildi
22:01 19.03.2022 (güncellendi: 22:02 19.03.2022) Abone ol
İstanbul Anadolu Yakası’nda akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar, başka havalimanlarına yönlendirildi.
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve pist temizleme çalışmaları nedeniyle inişi için bekleyen uçaklar havada bir süre tur attı.
Yakıt kritiğine giren en az 10 uçağın İzmir ve Ankara’ya yönlendirildi belirtildi.
Pegasus Havayolları’nın Hannover ve Viyana uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı’na, Buta Airlines Bakü, Anadolujet’in Zürih ve Pegasus Havayolları’nın Köln ve Cenevre seferleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildiği açıklandı.