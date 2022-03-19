https://tr.sputniknews.com/20220319/sabiha-gokcen-havalimanina-inemeyen-ucaklar-baska-havalimanina-yonlendirildi-1054882424.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçaklar başka havalimanına yönlendirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçaklar başka havalimanına yönlendirildi

İstanbul Anadolu Yakası’nda akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar, başka... 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T22:01+0300

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türkiye

istanbul

anadolu yakası

sabiha gökçen

sabiha gökçen havaalanı

uçak

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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve pist temizleme çalışmaları nedeniyle inişi için bekleyen uçaklar havada bir süre tur attı. Yakıt kritiğine giren en az 10 uçağın İzmir ve Ankara’ya yönlendirildi belirtildi. Pegasus Havayolları’nın Hannover ve Viyana uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı’na, Buta Airlines Bakü, Anadolujet’in Zürih ve Pegasus Havayolları’nın Köln ve Cenevre seferleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildiği açıklandı.

türkiye

istanbul

anadolu yakası

sabiha gökçen havaalanı

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