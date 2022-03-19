https://tr.sputniknews.com/20220319/sivasspor-altay-maci-hazirliklarini-tamamladi-1054874902.html
Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T14:48+0300
2022-03-19T14:48+0300
2022-03-19T14:48+0300
spor
sivasspor
mustapha yatabare
idman
4 eylül stadı
süper lig
spor toto süper lig
antrenman
maç
altay spor kulübü
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Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı. Tedavisi tamamlanan Mustapha Yatabare de takımla çalışmalara başladı. Sivasspor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.Demir Grup Sivasspor ile Altay 20 Mart'ta saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
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sivasspor, mustapha yatabare, idman, 4 eylül stadı, süper lig, spor toto süper lig, antrenman, maç, altay spor kulübü
Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı. Tedavisi tamamlanan Mustapha Yatabare de takımla çalışmalara başladı. Sivasspor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.
Demir Grup Sivasspor ile Altay 20 Mart'ta saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.