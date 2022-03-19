https://tr.sputniknews.com/20220319/sivasspor-altay-maci-hazirliklarini-tamamladi-1054874902.html

Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T14:48+0300

2022-03-19T14:48+0300

2022-03-19T14:48+0300

spor

sivasspor

mustapha yatabare

idman

4 eylül stadı

süper lig

spor toto süper lig

antrenman

maç

altay spor kulübü

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Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı. Tedavisi tamamlanan Mustapha Yatabare de takımla çalışmalara başladı. Sivasspor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.Demir Grup Sivasspor ile Altay 20 Mart'ta saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

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sivasspor, mustapha yatabare, idman, 4 eylül stadı, süper lig, spor toto süper lig, antrenman, maç, altay spor kulübü