Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220319/sivasspor-altay-maci-hazirliklarini-tamamladi-1054874902.html
Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T14:48+0300
2022-03-19T14:48+0300
spor
sivasspor
mustapha yatabare
idman
4 eylül stadı
süper lig
spor toto süper lig
antrenman
maç
altay spor kulübü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1054874750_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_89e47f011a9488f0b03603c6cd196744.jpg
Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı. Tedavisi tamamlanan Mustapha Yatabare de takımla çalışmalara başladı. Sivasspor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.Demir Grup Sivasspor ile Altay 20 Mart'ta saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20220319/hincal-uluc-torrent-degil-fatih-terim-olsaydi-iki-maci-da-kazanir-ve-ceyrek-finale-kalirdi-1054873246.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1054874750_86:0:1153:800_1920x0_80_0_0_e58d6005dd76863427d77b19ae3a562b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sivasspor, mustapha yatabare, idman, 4 eylül stadı, süper lig, spor toto süper lig, antrenman, maç, altay spor kulübü

Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

14:48 19.03.2022
© AASivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı. Tedavisi tamamlanan Mustapha Yatabare de takımla çalışmalara başladı. Sivasspor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.
Demir Grup Sivasspor ile Altay 20 Mart'ta saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Hıncal Uluç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
SPOR
Hıncal Uluç: Torrent değil, Fatih Terim olsaydı, iki maçı da kazanır ve çeyrek finale kalırdı
13:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала