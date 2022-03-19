https://tr.sputniknews.com/20220319/uzman-cavus-tarafindan-darp-edildigi-one-surulen-doktor-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054869149.html

Uzman Çavuş tarafından darp edildiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Uzman Çavuş tarafından darp edildiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Muğla'da, bir Uzman Çavuş tarafından darp edildiğini öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatıldı ve iftira iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T08:56+0300

2022-03-19T08:56+0300

2022-03-19T08:56+0300

türkiye

uzman çavuş

doktor

darp

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş A.A. tarafından saldırıya uğradığını iddia edip, şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer hakkında, kamera görüntülerinde A.A.'nın peşinden gidip, ittiğinin belirlendiği gerekçesiyle idari soruşturma başlatılıp, suç duyurusunda bulunuldu.Sosyal medyada da paylaşılan yaklaşık 40 saniyelik görüntülerde Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alarak ayrılmak isteyen Uzman Çavuş A.A.'nın peşinden gidip ittiği ve bu sırada da arbede yaşandığı görülüyor. Görüntülerin öncesinde ya da sonrasında darp olayı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.Görüntülerin ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş A.A., Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.Olayla ilgili açıklama yapan Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici, "Uzman çavuş kardeşimizin doktoru darp ettiğiyle alakalı özellikle başhekim videoyu izlediği halde medyaya doktor uzman çavuş tarafından darp edildi diye bildirmiş. Ayrıca hastanenin arka kapılarını kapatarak bir alkış protestosu yapmıştır" dedi.Doktorun uzman çavuşu darp ettiğini öne sürün Tilkici, "Videoda görülüyor ki darp eden uzman çavuş değil doktordur. Ayrıca ameliyat esnasında uzman çavuşa zulmedilmiş. Açıkta kalan gözü kapatılmadığı için sorunlar olmuş. Bunları kınıyoruz. Böyle sağlıkçıların sağlık teşkilatlarında görev yapmasını istemiyoruz. Bu insanların sağlık camiasından atılana kadar peşinde olacağız" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışma sırasında A.A., tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp, A.A.'dan şikayetçi oldu. A.A. da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.'İtip boğazımı sıktı'Dr. Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından, genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş A.A., sağlık çalışanlarının "Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.'Darp etmedim, doktordan şikayetçiyim'A.A., polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan A.A., apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen A.A., polis ekiplerince tekrar Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.A.A., burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip ifadesinde, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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uzman çavuş, doktor, darp