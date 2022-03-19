https://tr.sputniknews.com/20220319/uzmani-uyardi-uyku-apnesi-mutlaka-tedavi-edilmeli-1054866669.html

Uzmanı uyardı: Horlama bir sosyal problem iken uyku apnesi bir sağlık problemidir

Uzmanı uyardı: Horlama bir sosyal problem iken uyku apnesi bir sağlık problemidir

Horlama bir sosyal problem iken uyku apnesinin bir sağlık problemi olduğunu belirten Opr. Dr. Bulut, “Uyku apnesinde horlamanın yanı sıra uyku kalitesinin... 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T02:14+0300

2022-03-19T02:14+0300

2022-03-19T02:22+0300

yaşam

horlama

uyku düzeni

uyku apnesi

tedavi

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Kulak Burun Boğaz Kliniği’nden Opr. Dr. Murat Nabi Bulut, 17 Mart Dünya Uyku Günü nedeniyle uyku esnasında yaşanan bir problem olan horlama ve uyku apnesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.Horlama bir sosyal problem olmasına rağmen uyku apnesinin bir sağlık problemi olarak kabul edildiğinin altını çizen Opr. Dr. Murat Nabi Bulut, “Basit horlamada kişinin kendisine zararı yoktur, sadece eşi ve çevresi etkilenir. Uyku apnesinde ise horlamanın dışında uyku kalitesinin düşmesine bağlı oksijenlenmenin azalması, derin uykuya geçilememe sonucu vücutta dinlenmeme ve yorgunluk söz konusudur. Ayrıca ilerleyen dönemde kalp ve akciğerlerin zorlanması ile beraber farklı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir” diye konuştu.Cerrahi tedavi tercih edilebilirCerrahi tedavi yöntemine dikkat çeken Opr. Dr. Bulut, “Tedavi seçiminde muayene ve uyku testi (polisomnografi) sonucuna göre cerrahi tedavi veya maske (CPAP) seçilebilir. Hastalarda uygun ameliyat planlandığında cerrahi tedavinin başarısı gerçekleşir. Eğer burunda ileri derecede tıkanıklık varsa burun kemiği eğriliği ve burun eti büyümesi ameliyatla düzeltilmelidir. Dil kökü ve yumuşak damak problemi olanlarda daha dikkatli bir yaklaşım gerekir. Bu ameliyat ile bademcikler, küçük dil ve yumuşak damak başta olmak üzere üst solunum yolundaki yumuşak doku fazlalıklarını azaltmayı ve dokuları gerginleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yöntem her zaman kesin sonuç vermeyebilir, yıllar sonra horlama ve apne tekrar ortaya çıkabilir. Bu nedenle seçilmiş hastalarda yapılması uygundur. Bunların yanı sıra dili askıya alma, dil köküne radyo frekans uygulaması ve çene ilerletme ameliyatları da uygun hastalarda uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.

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horlama , uyku düzeni, uyku apnesi, tedavi