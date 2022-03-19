https://tr.sputniknews.com/20220319/vali-yerlikayadan-kar-uyarisi-1054868757.html

Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı

Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün de kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T08:00+0300

2022-03-19T08:00+0300

2022-03-19T08:00+0300

yaşam

istanbul

hava durumu

kar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054669829_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_81b05ee0cd37dc417bdb01b0d10e9319.jpg

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilerine göre İstanbul’da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullandı.Yerlikaya, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul için 'turuncu' uyarı verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya çevrelerinin ve bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, hava durumu, kar