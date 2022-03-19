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Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün de kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
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Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilerine göre İstanbul’da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullandı.Yerlikaya, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul için 'turuncu' uyarı verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya çevrelerinin ve bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
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istanbul, hava durumu, kar

Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı

08:00 19.03.2022
© AAİstanbul – Kar – kar yağışı
İstanbul – Kar – kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün de kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilerine göre İstanbul’da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul için 'turuncu' uyarı verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya çevrelerinin ve bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
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