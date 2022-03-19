https://tr.sputniknews.com/20220319/yasli-kadina-kendini-yegeni-olarak-tanitti-7-bin-euro-dolandirdi-1054865432.html
Yaşlı kadına kendini yeğeni olarak tanıttı, 7 bin euro dolandırdı
Yaşlı kadına kendini yeğeni olarak tanıttı, 7 bin euro dolandırdı
Kadıköy’de bir şüpheli, yaşlı kadını telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtıp önce 7 bin euro dolandırdı, ardından da bu paranın yetmediğini... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T00:58+0300
2022-03-19T00:58+0300
2022-03-19T00:58+0300
türkiye
istanbul
dolandırıcılık
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "dolandırıcılık" suçu ile ilgili Kadıköy ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; S.Z.D. isimli yaşlı kadın telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtan şüpheli şahsın önce 7 bin euro, ardından da bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin TL daha istemek sureti ile dolandırıldığını beyan ederek polis ekiplerine başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahısın yaşlı kadını para almak için tekrar aradığında polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan Özbekistan uyruklu G.K.İ. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
türkiye
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istanbul, dolandırıcılık
Yaşlı kadına kendini yeğeni olarak tanıttı, 7 bin euro dolandırdı
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Kadıköy’de bir şüpheli, yaşlı kadını telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtıp önce 7 bin euro dolandırdı, ardından da bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin TL dolandırmak isteyince polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "dolandırıcılık" suçu ile ilgili Kadıköy ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; S.Z.D. isimli yaşlı kadın telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtan şüpheli şahsın önce 7 bin euro, ardından da bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin TL daha istemek sureti ile dolandırıldığını beyan ederek polis ekiplerine başvurdu.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahısın yaşlı kadını para almak için tekrar aradığında polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan Özbekistan uyruklu G.K.İ. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.