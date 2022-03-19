https://tr.sputniknews.com/20220319/yonetici-faturayi-odemedi-3-bin-kisilik-sitenin-dogal-gazi-kesildi-1054872945.html
Yönetici faturayı ödemedi, 3 bin kişilik sitenin doğal gazı kesildi
Yönetici faturayı ödemedi, 3 bin kişilik sitenin doğal gazı kesildi
Bursa'da 688 daireli, 3 bin nüfuslu sitenin doğal gazı, borcun ödenmemesi ve kaçak kullanım nedeniyle kesildi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T12:59+0300
2022-03-19T12:59+0300
2022-03-19T12:59+0300
türkiye
bursa
site
doğalgaz
fatura
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Merkez Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi’nde bulunan 688 daireli, 3 bin nüfuslu sitede yaşayanlar, akşam saatlerinde evlerine geldiklerinde doğal gazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine sorduklarında ise önceki yönetimden kalan borç yüzünden doğal gazın kesildiğini öğrendiler. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günlerde, doğal gazsız kalan site halkı eski yönetici İzzet A.’ya ulaşamayınca site yönetimi önünde toplandı.İzzet A.’nın topladığı paraları zimmetine geçirdiğini iddia eden ve soğuk havada ısınamadıklarını, yemek yapamadıklarını belirten site halkı mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.Doğal gazın kesildiğini öğrenince fenalaştıDoğal gazının kesildiğini öğrenen Müşerref Umurbilir fenalaşarak yere düştü. Umurbilir’e yardım eden komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umurbilir, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Müşerref Umurbilir’in bacağında düşme sonucu zedelenme meydana geldiği ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.'Doğal gazımız mühürlüydü ancak kaçak kullanılıyordu'Yaşanan mağduriyet hakkında konuşan site sakini Ergün Türker, “5 yıldır sitemizi yöneten, İzzet A. maaş, sosyal güvenlik, fazla mesai, bayram parası, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı aldığı halde sitemizi zarar vererek yönetmiştir. Yönetimdeki kişiler önceki hafta istifa ederek, devir teslim bile yapmadan gittiler. Biz kat malikleri olarak 5 ay önce savcılığa başvurduk, doğal gaz firmasına dilekçeler verdik. Bu sorunlar kış gelmeden önce de vardı, doğal gazımız mühürlüydü ancak kaçak kullanılıyordu. Fakat bizim doğal gaz firmasına başvurularımız sonuçsuz kaldı. Site yönetimine dava açtık ve mahkeme sitemize kayyum atadı. Fakat eski yönetici itiraz ettiği için şu anda kayyum gelmedi. İstifa ederek giden yöneticilerin yerine kayyum gelene kadar yeni yönetim oluşturduk” dedi.'Sitemizin 1 milyon 600 TL borcu var'Sitenin eski yönetiminden çeşitli kurumlara ve şirketlere yaklaşık 1 milyon 600 bin borcu olduğunu vurgulayan Türker, şöyle konuştu:“Sitemizin yaklaşık 1 milyon 600 bin lira borcu var. Doğal gaz saatlerimiz borçlarından dolayı söküldü, sorumlular istifa ederek gitti. Eski yönetim kurulu başkanı İzzet A.’dan hesap sorulması ve mağduriyetimizin aynı kişiler tarafından giderilmesini istiyoruz. Doğal gaz şirketine 655 bin 811 TL, elektrik borcumuz 109 bin 533 TL, BUSKİ’ye bin 632 TL, vergi ve sigorta borcumuz 503 bin 909 TL, tespit edebildiğimiz özel firmalara da yaklaşık 300 bin TL borcumuz görünüyor. Tespit edebildiğimiz kadarıyla yaklaşık toplam 1 milyon 600 bin TL borcumuz var. Bu kış gününde, karlı havada 688 hane yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı sitede yaşlı, genç, çocuk hepimiz mağduruz.”
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bursa, site, doğalgaz, fatura
Yönetici faturayı ödemedi, 3 bin kişilik sitenin doğal gazı kesildi
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Bursa'da 688 daireli, 3 bin nüfuslu sitenin doğal gazı, borcun ödenmemesi ve kaçak kullanım nedeniyle kesildi.
Merkez Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi’nde bulunan 688 daireli, 3 bin nüfuslu sitede yaşayanlar, akşam saatlerinde evlerine geldiklerinde doğal gazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine sorduklarında ise önceki yönetimden kalan borç yüzünden doğal gazın kesildiğini öğrendiler. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günlerde, doğal gazsız kalan site halkı eski yönetici İzzet A.’ya ulaşamayınca site yönetimi önünde toplandı.
İzzet A.’nın topladığı paraları zimmetine geçirdiğini iddia eden ve soğuk havada ısınamadıklarını, yemek yapamadıklarını belirten site halkı mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Doğal gazın kesildiğini öğrenince fenalaştı
Doğal gazının kesildiğini öğrenen Müşerref Umurbilir fenalaşarak yere düştü. Umurbilir’e yardım eden komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umurbilir, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Müşerref Umurbilir’in bacağında düşme sonucu zedelenme meydana geldiği ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
'Doğal gazımız mühürlüydü ancak kaçak kullanılıyordu'
Yaşanan mağduriyet hakkında konuşan site sakini Ergün Türker, “5 yıldır sitemizi yöneten, İzzet A. maaş, sosyal güvenlik, fazla mesai, bayram parası, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı aldığı halde sitemizi zarar vererek yönetmiştir. Yönetimdeki kişiler önceki hafta istifa ederek, devir teslim bile yapmadan gittiler. Biz kat malikleri olarak 5 ay önce savcılığa başvurduk, doğal gaz firmasına dilekçeler verdik. Bu sorunlar kış gelmeden önce de vardı, doğal gazımız mühürlüydü ancak kaçak kullanılıyordu. Fakat bizim doğal gaz firmasına başvurularımız sonuçsuz kaldı. Site yönetimine dava açtık ve mahkeme sitemize kayyum atadı. Fakat eski yönetici itiraz ettiği için şu anda kayyum gelmedi. İstifa ederek giden yöneticilerin yerine kayyum gelene kadar yeni yönetim oluşturduk” dedi.
'Sitemizin 1 milyon 600 TL borcu var'
Sitenin eski yönetiminden çeşitli kurumlara ve şirketlere yaklaşık 1 milyon 600 bin borcu olduğunu vurgulayan Türker, şöyle konuştu:
“Sitemizin yaklaşık 1 milyon 600 bin lira borcu var. Doğal gaz saatlerimiz borçlarından dolayı söküldü, sorumlular istifa ederek gitti. Eski yönetim kurulu başkanı İzzet A.’dan hesap sorulması ve mağduriyetimizin aynı kişiler tarafından giderilmesini istiyoruz. Doğal gaz şirketine 655 bin 811 TL, elektrik borcumuz 109 bin 533 TL, BUSKİ’ye bin 632 TL, vergi ve sigorta borcumuz 503 bin 909 TL, tespit edebildiğimiz özel firmalara da yaklaşık 300 bin TL borcumuz görünüyor. Tespit edebildiğimiz kadarıyla yaklaşık toplam 1 milyon 600 bin TL borcumuz var. Bu kış gününde, karlı havada 688 hane yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı sitede yaşlı, genç, çocuk hepimiz mağduruz.”