https://tr.sputniknews.com/20220319/yurtdisina-cikmak-isteyenleri-sahte-belgelerle-ulkeden-cikaran-sebekeye-operasyon-1054870012.html
Yurtdışına çıkmak isteyenleri sahte belgelerle ülkeden çıkaran şebekeye operasyon
Yurtdışına çıkmak isteyenleri sahte belgelerle ülkeden çıkaran şebekeye operasyon
Şartları uymadığı halde yurtdışına çıkmak isteyen kişileri gerçeğe aykırı okul kayıtları ve öğrenci vizeleriyle yurtdışına çıkaran şüphelilere yönelik... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T10:49+0300
2022-03-19T10:49+0300
2022-03-19T10:49+0300
türkiye
yurtdışı
yurtdışı seyahat
sahte belge
resmi belgede sahtecilik
operasyon
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Bazı kamu görevlileriyle ortak hareket ederek terörle iltisaklı şahısları yeşil pasaportla yurtdışına çıkaran şebekeye yönelik 11 Ocak tarihinde yapılan operasyonun ikinci aşaması olarak, 'resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı’ suçlarının faili olan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon gerçekleştirildi.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleşen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Örgüt lideri ve yöneticisi şahısların evlerinde yapılan aramada; farklı kişilere ait 30 adet pasaport, farklı şahıslara ait 45 adet kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fotokopileri, farklı kişilere ait 10 adet diploma fotokopileri ile öğrenim durumu belgeleri, farklı kişilere ait 8 adet e-devlet şifresi, Paris ve Marsilya Başkonsolosluğundan verilme farklı kişilere ait 2 adet muvaffakatname, farklı kişilere ait olan ve noterden verilme 6 adet imza sirküsü, farklı kişilere ait 8 adet Avrupa Birliği logolu evrak, konsolosluk ve noterden verilme farklı kişilere ait vekâletname, üzerinde farklı şahısların isimleri, telefon ve IBAN numaraları ile alınacak para miktarlarının yazılı olduğu not kağıdı ve müsvedde kağıtlar, farklı şahıslara ait çok sayıda biyometrik fotoğraflar ele geçirildi.Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 2’si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Örgüt lideri ve yöneticisi 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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yurtdışı, yurtdışı seyahat, sahte belge, resmi belgede sahtecilik, operasyon
Yurtdışına çıkmak isteyenleri sahte belgelerle ülkeden çıkaran şebekeye operasyon
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Şartları uymadığı halde yurtdışına çıkmak isteyen kişileri gerçeğe aykırı okul kayıtları ve öğrenci vizeleriyle yurtdışına çıkaran şüphelilere yönelik İstanbul, Muş, İzmir ve Manisa illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Bazı kamu görevlileriyle ortak hareket ederek terörle iltisaklı şahısları yeşil pasaportla yurtdışına çıkaran şebekeye yönelik 11 Ocak tarihinde yapılan operasyonun ikinci aşaması olarak, 'resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı’ suçlarının faili olan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleşen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Örgüt lideri ve yöneticisi şahısların evlerinde yapılan aramada; farklı kişilere ait 30 adet pasaport, farklı şahıslara ait 45 adet kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fotokopileri, farklı kişilere ait 10 adet diploma fotokopileri ile öğrenim durumu belgeleri, farklı kişilere ait 8 adet e-devlet şifresi, Paris ve Marsilya Başkonsolosluğundan verilme farklı kişilere ait 2 adet muvaffakatname, farklı kişilere ait olan ve noterden verilme 6 adet imza sirküsü, farklı kişilere ait 8 adet Avrupa Birliği logolu evrak, konsolosluk ve noterden verilme farklı kişilere ait vekâletname, üzerinde farklı şahısların isimleri, telefon ve IBAN numaraları ile alınacak para miktarlarının yazılı olduğu not kağıdı ve müsvedde kağıtlar, farklı şahıslara ait çok sayıda biyometrik fotoğraflar ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 2’si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Örgüt lideri ve yöneticisi 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.