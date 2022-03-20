https://tr.sputniknews.com/20220320/abdde-silahli-saldiri-en-az-10-yarali-1054886054.html

ABD'de silahlı saldırı: En az 10 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: En az 10 yaralı

ABD'nin Arkansas Eyalet Polisi (ASP) Sözcüsü Bill Sadler, Arkansas eyaletinde yer alan Dumas kasabasında düzenlenen bir otomobil gösterisi yakınlarında meydana... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T06:38+0300

2022-03-20T06:38+0300

2022-03-20T06:40+0300

dünya

abd

arkansas

silahlı saldırı

otomobil

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ABD'nin Arkansas eyaletinde silah sesleri yankılandı. Arkansas Eyalet Polisi (ASP) Sözcüsü Bill Sadler yaptığı açıklamada, eyalette yer alan Dumas kasabasında düzenlenen bir otomobil gösterisi yakınlarında bir silahlı saldırı düzenlendiğini kaydetti. Sadler, "ASP'ye verilen ön bilgiler, açılan ateş sonucu 10 kadar kişinin yaralandığı yönünde" ifadelerini kullandı. ASP, otomobil gösterisinin düzenlendiği işletmenin adına yönelik ve olaya ilişkin herhangi bir şüphelinin tespit edilip edilmediği yönünde henüz bir açıklamada bulunmadı.

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abd, arkansas, silahlı saldırı, otomobil