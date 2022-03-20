https://tr.sputniknews.com/20220320/abdde-silahli-saldiri-en-az-10-yarali-1054886054.html
ABD'de silahlı saldırı: En az 10 yaralı
ABD'de silahlı saldırı: En az 10 yaralı
ABD'nin Arkansas Eyalet Polisi (ASP) Sözcüsü Bill Sadler, Arkansas eyaletinde yer alan Dumas kasabasında düzenlenen bir otomobil gösterisi yakınlarında meydana... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T06:38+0300
2022-03-20T06:38+0300
2022-03-20T06:40+0300
dünya
abd
arkansas
silahlı saldırı
otomobil
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ABD'nin Arkansas eyaletinde silah sesleri yankılandı. Arkansas Eyalet Polisi (ASP) Sözcüsü Bill Sadler yaptığı açıklamada, eyalette yer alan Dumas kasabasında düzenlenen bir otomobil gösterisi yakınlarında bir silahlı saldırı düzenlendiğini kaydetti. Sadler, "ASP'ye verilen ön bilgiler, açılan ateş sonucu 10 kadar kişinin yaralandığı yönünde" ifadelerini kullandı. ASP, otomobil gösterisinin düzenlendiği işletmenin adına yönelik ve olaya ilişkin herhangi bir şüphelinin tespit edilip edilmediği yönünde henüz bir açıklamada bulunmadı.
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abd, arkansas, silahlı saldırı, otomobil
ABD'de silahlı saldırı: En az 10 yaralı
06:38 20.03.2022 (güncellendi: 06:40 20.03.2022) Abone ol
ABD'nin Arkansas Eyalet Polisi (ASP) Sözcüsü Bill Sadler, Arkansas eyaletinde yer alan Dumas kasabasında düzenlenen bir otomobil gösterisi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırı sonucu en az 10 kişinin yaralandığını duyurdu.
ABD'nin Arkansas eyaletinde silah sesleri yankılandı. Arkansas Eyalet Polisi (ASP) Sözcüsü Bill Sadler yaptığı açıklamada, eyalette yer alan Dumas kasabasında düzenlenen bir otomobil gösterisi yakınlarında bir silahlı saldırı düzenlendiğini kaydetti. Sadler, "ASP'ye verilen ön bilgiler, açılan ateş sonucu 10 kadar kişinin yaralandığı yönünde" ifadelerini kullandı.
ASP, otomobil gösterisinin düzenlendiği işletmenin adına yönelik ve olaya ilişkin herhangi bir şüphelinin tespit edilip edilmediği yönünde henüz bir açıklamada bulunmadı.