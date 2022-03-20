https://tr.sputniknews.com/20220320/ak-partili-celikten-hastanedeki-darp-iddiasiyla-ilgili-aciklama-provokatif-gundemleri-reddediyoruz-1054896347.html

AK Partili Çelik'ten hastanedeki darp iddiasıyla ilgili açıklama: Provokatif gündemleri reddediyoruz

AK Partili Çelik'ten hastanedeki darp iddiasıyla ilgili açıklama: Provokatif gündemleri reddediyoruz

AK Partili Çelik, Muğla'da uzman çavuş ile doktor arasında yaşanan darp olayına ilişkin paylaşımında "Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T16:30+0300

2022-03-20T16:30+0300

2022-03-20T16:36+0300

darp

türkiye

ömer çelik

muğla

uzman çavuş

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla'da bir hastanede, uzman çavuş ile doktor arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına yönelik sosyal medyada paylaşım yaptı.Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık ve güvenlik teşkilatının Türkiye'nin göz bebeği olduğunun altını çizdi.Güvenlik teşkilatının Türkiye'yi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:İddialar asılsız çıktı, uzman çavuş işine geri döndüMuğla'da, 14 Mart'ta, serviste görevli doktor ile uzman çavuş arasında tartışma yaşanmıştı.Doktorun darp şikayeti üzerine uzman çavuş tedbiren görevinden uzaklaştırılmış, olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarıyla darp olayının yaşanmadığı tespit edilmişti.Yeni gelişme üzerine bu kez suçlamada bulunan doktor hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.Tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş ise görevine iade edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220319/uzman-cavus-tarafindan-darp-edildigi-one-surulen-doktor-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054869149.html

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darp, ömer çelik, muğla, uzman çavuş