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https://tr.sputniknews.com/20220320/ak-partili-celikten-hastanedeki-darp-iddiasiyla-ilgili-aciklama-provokatif-gundemleri-reddediyoruz-1054896347.html
AK Partili Çelik'ten hastanedeki darp iddiasıyla ilgili açıklama: Provokatif gündemleri reddediyoruz
AK Partili Çelik'ten hastanedeki darp iddiasıyla ilgili açıklama: Provokatif gündemleri reddediyoruz
AK Partili Çelik, Muğla'da uzman çavuş ile doktor arasında yaşanan darp olayına ilişkin paylaşımında "Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T16:30+0300
2022-03-20T16:36+0300
darp
türkiye
ömer çelik
muğla
uzman çavuş
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla'da bir hastanede, uzman çavuş ile doktor arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına yönelik sosyal medyada paylaşım yaptı.Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık ve güvenlik teşkilatının Türkiye'nin göz bebeği olduğunun altını çizdi.Güvenlik teşkilatının Türkiye'yi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:İddialar asılsız çıktı, uzman çavuş işine geri döndüMuğla'da, 14 Mart'ta, serviste görevli doktor ile uzman çavuş arasında tartışma yaşanmıştı.Doktorun darp şikayeti üzerine uzman çavuş tedbiren görevinden uzaklaştırılmış, olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarıyla darp olayının yaşanmadığı tespit edilmişti.Yeni gelişme üzerine bu kez suçlamada bulunan doktor hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.Tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş ise görevine iade edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220319/uzman-cavus-tarafindan-darp-edildigi-one-surulen-doktor-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054869149.html
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darp, ömer çelik, muğla, uzman çavuş

AK Partili Çelik'ten hastanedeki darp iddiasıyla ilgili açıklama: Provokatif gündemleri reddediyoruz

16:30 20.03.2022 (güncellendi: 16:36 20.03.2022)
© AA / Evrim AydınAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© AA / Evrim Aydın
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AK Partili Çelik, Muğla'da uzman çavuş ile doktor arasında yaşanan darp olayına ilişkin paylaşımında "Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar yakışıksız bir davranış sergiliyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla'da bir hastanede, uzman çavuş ile doktor arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına yönelik sosyal medyada paylaşım yaptı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık ve güvenlik teşkilatının Türkiye'nin göz bebeği olduğunun altını çizdi.
Güvenlik teşkilatının Türkiye'yi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz. Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever bir mücadele veriyor. Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar yakışıksız bir davranış sergiliyorlar. Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri, bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz. Münferit hadiselerde suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır."

İddialar asılsız çıktı, uzman çavuş işine geri döndü

Muğla'da, 14 Mart'ta, serviste görevli doktor ile uzman çavuş arasında tartışma yaşanmıştı.
Doktorun darp şikayeti üzerine uzman çavuş tedbiren görevinden uzaklaştırılmış, olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.
İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarıyla darp olayının yaşanmadığı tespit edilmişti.
Yeni gelişme üzerine bu kez suçlamada bulunan doktor hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.
Tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş ise görevine iade edilmişti.
uzman çavuş - doktor - darp - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
TÜRKİYE
Uzman Çavuş tarafından darp edildiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatıldı
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