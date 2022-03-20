https://tr.sputniknews.com/20220320/antalyada-park-halindeki-otomobilin-bagajindan-erkek-cesedi-cikti--1054900894.html
Antalya’da park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya’da park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Antalya’da ormanlık alana yakın kısımda park halindeki bir otomobilin bagajında kanlar içerisinde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre cesedin üzerinde... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T23:13+0300
2022-03-20T23:13+0300
2022-03-20T23:13+0300
antalya
park
otomobil
ceset
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Antalya'nın Kepez ilçesinde yaklaşık 4 gündür park halindeki duran otomobilin yanına gelen bir kişi, aracın üzerinde kontağının olduğunu fark edip, bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri taşıyan erkek şahsın hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, bagajdaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın 42 yaşındaki Nurettin Demir olduğunu belirledi. Polis, otomobilin etrafını ekip otolarıyla kapatıp, güvenlik şeritleriyle de sokağı araç ve yaya girişine kapattı. Bölge sakinlerinden Ayhan Akdal, aracın yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu belirterek, “Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk” dedi. Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre vücudunda darp izleri olduğu öğrenilen Demir’in cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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antalya, park, otomobil, ceset
Antalya’da park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
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Antalya’da ormanlık alana yakın kısımda park halindeki bir otomobilin bagajında kanlar içerisinde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre cesedin üzerinde darp izine rastlandığı öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaklaşık 4 gündür park halindeki duran otomobilin yanına gelen bir kişi, aracın üzerinde kontağının olduğunu fark edip, bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri taşıyan erkek şahsın hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, bagajdaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın 42 yaşındaki Nurettin Demir olduğunu belirledi.
Polis, otomobilin etrafını ekip otolarıyla kapatıp, güvenlik şeritleriyle de sokağı araç ve yaya girişine kapattı.
Bölge sakinlerinden Ayhan Akdal, aracın yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu belirterek, “Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk” dedi.
Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre vücudunda darp izleri olduğu öğrenilen Demir’in cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.