https://tr.sputniknews.com/20220320/antalyada-park-halindeki-otomobilin-bagajindan-erkek-cesedi-cikti--1054900894.html

Antalya’da park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı

Antalya’da park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı

Antalya’da ormanlık alana yakın kısımda park halindeki bir otomobilin bagajında kanlar içerisinde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre cesedin üzerinde... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T23:13+0300

2022-03-20T23:13+0300

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antalya

park

otomobil

ceset

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Antalya'nın Kepez ilçesinde yaklaşık 4 gündür park halindeki duran otomobilin yanına gelen bir kişi, aracın üzerinde kontağının olduğunu fark edip, bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri taşıyan erkek şahsın hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, bagajdaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın 42 yaşındaki Nurettin Demir olduğunu belirledi. Polis, otomobilin etrafını ekip otolarıyla kapatıp, güvenlik şeritleriyle de sokağı araç ve yaya girişine kapattı. Bölge sakinlerinden Ayhan Akdal, aracın yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu belirterek, “Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk” dedi. Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre vücudunda darp izleri olduğu öğrenilen Demir’in cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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antalya, park, otomobil, ceset