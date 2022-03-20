Bakan Nebati: Yatırımcıya bürokratik engeller çıkaranların önünde duracağız

"Urfa'ya en az 1000 konutluk toplu konutu başlatıyoruz. Güneş enerji santralleriyle 3 yıl içerisinde Urfa'da enerji ihtiyacı tarımsal abonelerde sıfırlanmış olacak. Ürettiğimiz fazla elektriği de satacaksınız. 3 yıl içerisinde çiftçilerimiz bir daha 'fatura problemi yaşıyorum' demeyecek. Urfa tarımsal enerjiyle patlama yapacak. "Urfa'ya en az 1000 konutluk toplu konutu başlatıyoruz.santralleriyle 3 yıl içerisinde Urfa'da enerji ihtiyacı tarımsal abonelerde sıfırlanmış olacak. Ürettiğimiz fazla elektriği de satacaksınız. 3 yıl içerisinde çiftçilerimiz bir daha 'fatura problemi yaşıyorum' demeyecek. Urfa tarımsal enerjiyle patlama yapacak.

Yatırımcılarımızın önünü kesmek isteyenlerle mücadele etmeye biz biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız. Yatırımcılarımızın önünü kesmek isteyenlerle mücadele etmeye biz biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız.

‘Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz’ ‘Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz’

Hiç kimse bu ülkede yatırım yapacak yatırımcıların girişimlerinin önünü kesemez. Engel koyamaz. Bu engellerin önünde biz dururuz. Hiç kimse bu ülkede yatırım yapacak yatırımcıların girişimlerinin önünü kesemez. Engel koyamaz. Bu engellerin önünde biz dururuz.

Zorluklar yaşıyoruz. Şu anda dünyada emtia ve petrol fiyatları yükseliyor. Geçen yıl 2 yıl boyunca bu fiyatları yansıtmamaya gayret ettik. Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi. Zorluklar yaşıyoruz. Şu anda dünyada emtia ve petrol fiyatları yükseliyor. Geçen yıl 2 yıl boyunca bu fiyatları yansıtmamaya gayret ettik. Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi.