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Bakan Nebati: Yatırımcıya bürokratik engeller çıkaranların önünde duracağız
Bakan Nebati: Yatırımcıya bürokratik engeller çıkaranların önünde duracağız
Bakan Nebati önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Dünyada emtia ve petrol fiyatları yükseliyor. Geçen yıl 2 yıl boyunca bu fiyatları yansıtmamaya... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
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nureddin nebati
ekonomi
enflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu.Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:
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nureddin nebati, enflasyon

Bakan Nebati: Yatırımcıya bürokratik engeller çıkaranların önünde duracağız

13:58 20.03.2022 (güncellendi: 14:01 20.03.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© AA
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Bakan Nebati önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Dünyada emtia ve petrol fiyatları yükseliyor. Geçen yıl 2 yıl boyunca bu fiyatları yansıtmamaya gayret ettik. Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:
"Urfa'ya en az 1000 konutluk toplu konutu başlatıyoruz. Güneş enerji santralleriyle 3 yıl içerisinde Urfa'da enerji ihtiyacı tarımsal abonelerde sıfırlanmış olacak. Ürettiğimiz fazla elektriği de satacaksınız. 3 yıl içerisinde çiftçilerimiz bir daha 'fatura problemi yaşıyorum' demeyecek. Urfa tarımsal enerjiyle patlama yapacak.
Yatırımcılarımızın önünü kesmek isteyenlerle mücadele etmeye biz biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız.
‘Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz’
Hiç kimse bu ülkede yatırım yapacak yatırımcıların girişimlerinin önünü kesemez. Engel koyamaz. Bu engellerin önünde biz dururuz.
Zorluklar yaşıyoruz. Şu anda dünyada emtia ve petrol fiyatları yükseliyor. Geçen yıl 2 yıl boyunca bu fiyatları yansıtmamaya gayret ettik. Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi.
Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Halledeceğiz. 20 yıldır hangi problemi çözmedik. Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Millet Türk lirasıyla iş yapmanın güzelliğini yaşadı. 'Ülkede ayçiçek yağı bitti' dediler. Millete ayçiçeği yağı stoku yaptırdılar."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
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