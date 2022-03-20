https://tr.sputniknews.com/20220320/bangladeste-yangin-400-ev-kul-oldu-1054901357.html
Bangladeş’te yangın: 400 ev kül oldu
Bangladeş’te yangın: 400 ev kül oldu
Bangladeş’in başkenti Dakka’da yer alan bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 400 ev küle döndü. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T23:49+0300
2022-03-20T23:49+0300
2022-03-20T23:49+0300
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Bangladeş’in başkenti Dakka’da yer alan Kaylyanpur kentindeki Beltala gecekondu mahallesinde yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi gelirken, İtfaiye Medya Yetkilisi Shah Jahan Sikder, yangının yerel saatle 21.00 sıralarında çıktığını ve 14 itfaiye biriminin de olay yerine intikal ettiğini aktardı. Sikder, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ancak bölgede çıkan yangın sonucunda 400 evin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.Gecekondu sakinleri, mahallenin yanında bir güvercin çiftliği ve bir gaz tüpü deposu olduğunu ve yangının orada çıktığını öne sürerken, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldı.
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bangladeş, yangın
Bangladeş’te yangın: 400 ev kül oldu
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Bangladeş’in başkenti Dakka’da yer alan bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 400 ev küle döndü.
Bangladeş’in başkenti Dakka’da yer alan Kaylyanpur kentindeki Beltala gecekondu mahallesinde yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi gelirken, İtfaiye Medya Yetkilisi Shah Jahan Sikder, yangının yerel saatle 21.00 sıralarında çıktığını ve 14 itfaiye biriminin de olay yerine intikal ettiğini aktardı. Sikder, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ancak bölgede çıkan yangın sonucunda 400 evin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.
Gecekondu sakinleri, mahallenin yanında bir güvercin çiftliği ve bir gaz tüpü deposu olduğunu ve yangının orada çıktığını öne sürerken, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldı.