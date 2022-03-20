https://tr.sputniknews.com/20220320/bangladeste-yangin-400-ev-kul-oldu-1054901357.html

Bangladeş’te yangın: 400 ev kül oldu

Bangladeş’te yangın: 400 ev kül oldu

Bangladeş’in başkenti Dakka’da yer alan bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 400 ev küle döndü. 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T23:49+0300

2022-03-20T23:49+0300

2022-03-20T23:49+0300

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bangladeş

yangın

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Bangladeş’in başkenti Dakka’da yer alan Kaylyanpur kentindeki Beltala gecekondu mahallesinde yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi gelirken, İtfaiye Medya Yetkilisi Shah Jahan Sikder, yangının yerel saatle 21.00 sıralarında çıktığını ve 14 itfaiye biriminin de olay yerine intikal ettiğini aktardı. Sikder, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ancak bölgede çıkan yangın sonucunda 400 evin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.Gecekondu sakinleri, mahallenin yanında bir güvercin çiftliği ve bir gaz tüpü deposu olduğunu ve yangının orada çıktığını öne sürerken, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldı.

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bangladeş, yangın