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Beşiktaş iddiaları doğruladı: 'Çebi onay verirse Valerien İsmael hemen takımın başına geçecek'
Beşiktaş iddiaları doğruladı: 'Çebi onay verirse Valerien İsmael hemen takımın başına geçecek'
Önder Karaveli yönetiminde son haftalarda düşüşe geçen Beşiktaş, yeni teknik direktöre imzayı attırmak için adım attı. Siyah-beyazlıların Fransız çalıştırıcı... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T11:16+0300
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beşiktaş
önder karaveli
spor
teknik direktör
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Beşiktaş'ın Önder Karaveli ile ayrılık kararı alacağı bilgilerinin ardından 'Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak?' sorusu sorulmaya başlandı. Bir süredir siyah beyazlı takımın yeni hocası olacağı iddia edilen Valerien İsmael hakkında Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Fanatik'ten Orhan Yıldırım'a konuştu.İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklaması:Başkan Çebi ve kurmaylarının pazartesi günü yönetim toplantısında İsmael ismini masaya yatıracağı ve toplantı sonrasında Fransız teknik adamı açıklayacağı gelen haberler arasında.Öte yandan Kazancı'nın, Ismael ile yaptığı pazarlıklarda 46 yaşındaki hocayla 1+1 yıllık sözleşme süresi ve yıllık tüm teknik ekibe toplamda 700 bin Euro'luk maaş önerisiyle anlaştığı da kaydedildi.Pazartesi yönetim kurulundan onay çıkması halinde Ismael salı günü İstanbul'a gelecek.
https://tr.sputniknews.com/20220315/onder-karaveli-kazanmayi-hak-edecek-oyun-oynamadik-1054717934.html
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beşiktaş, önder karaveli, teknik direktör

Beşiktaş iddiaları doğruladı: 'Çebi onay verirse Valerien İsmael hemen takımın başına geçecek'

11:16 20.03.2022 (güncellendi: 11:19 20.03.2022)
© AP Photo / Kerstin JoenssonValerien İsmael
Valerien İsmael - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Kerstin Joensson
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Önder Karaveli yönetiminde son haftalarda düşüşe geçen Beşiktaş, yeni teknik direktöre imzayı attırmak için adım attı. Siyah-beyazlıların Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da Ismael ile anlaştıklarını duyurdu.
Beşiktaş'ın Önder Karaveli ile ayrılık kararı alacağı bilgilerinin ardından 'Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak?' sorusu sorulmaya başlandı. Bir süredir siyah beyazlı takımın yeni hocası olacağı iddia edilen Valerien İsmael hakkında Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Fanatik'ten Orhan Yıldırım'a konuştu.
İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklaması:

"Ben Valerien İsmael ile her konuda anlaştım. Süre konusunda sıkıntı yok. Eğer Başkanımız Ahmet Nur Çebi onay verir ise hemen takımın başına geçecek. Süreç uzarsa da Önder Hocamız ve Mehmet Ekşi Hocamız buradalar. Önder Hoca teknik ekip içinde olacak."

Başkan Çebi ve kurmaylarının pazartesi günü yönetim toplantısında İsmael ismini masaya yatıracağı ve toplantı sonrasında Fransız teknik adamı açıklayacağı gelen haberler arasında.
Öte yandan Kazancı'nın, Ismael ile yaptığı pazarlıklarda 46 yaşındaki hocayla 1+1 yıllık sözleşme süresi ve yıllık tüm teknik ekibe toplamda 700 bin Euro'luk maaş önerisiyle anlaştığı da kaydedildi.
Pazartesi yönetim kurulundan onay çıkması halinde Ismael salı günü İstanbul'a gelecek.
Önder Karaveli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
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