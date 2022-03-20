https://tr.sputniknews.com/20220320/besiktas-iddialari-dogruladi-cebi-onay-verirse-valerien-ismael-hemen-takimin-basina-gececek-1054890537.html

Beşiktaş iddiaları doğruladı: 'Çebi onay verirse Valerien İsmael hemen takımın başına geçecek'

Beşiktaş iddiaları doğruladı: 'Çebi onay verirse Valerien İsmael hemen takımın başına geçecek'

Önder Karaveli yönetiminde son haftalarda düşüşe geçen Beşiktaş, yeni teknik direktöre imzayı attırmak için adım attı. Siyah-beyazlıların Fransız çalıştırıcı... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T11:16+0300

2022-03-20T11:16+0300

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beşiktaş

önder karaveli

spor

teknik direktör

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Beşiktaş'ın Önder Karaveli ile ayrılık kararı alacağı bilgilerinin ardından 'Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak?' sorusu sorulmaya başlandı. Bir süredir siyah beyazlı takımın yeni hocası olacağı iddia edilen Valerien İsmael hakkında Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Fanatik'ten Orhan Yıldırım'a konuştu.İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklaması:Başkan Çebi ve kurmaylarının pazartesi günü yönetim toplantısında İsmael ismini masaya yatıracağı ve toplantı sonrasında Fransız teknik adamı açıklayacağı gelen haberler arasında.Öte yandan Kazancı'nın, Ismael ile yaptığı pazarlıklarda 46 yaşındaki hocayla 1+1 yıllık sözleşme süresi ve yıllık tüm teknik ekibe toplamda 700 bin Euro'luk maaş önerisiyle anlaştığı da kaydedildi.Pazartesi yönetim kurulundan onay çıkması halinde Ismael salı günü İstanbul'a gelecek.

https://tr.sputniknews.com/20220315/onder-karaveli-kazanmayi-hak-edecek-oyun-oynamadik-1054717934.html

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beşiktaş, önder karaveli, teknik direktör