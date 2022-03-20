Canlı blog| İsviçre, Rusya- Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Uzaya giden ilk insan Gagarin'in ismi etkinlikten çıkarıldı

Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya ekonomik yaptırımları geçip kedi ve ağaçlar dair Ruslara dair birçok şeye yasak getiren Batılı ülkeler bu kez uzaya çıkan isim olan Yuri Gagarin'i hedef aldı. 1983'te kurulan ABD merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Uzay Vakfı, 'dünyadaki mevcut olaylar' yüzünden 'Yuri'nin Gecesi' adlı bağış etkinliğinin isminde değişikliğe gitti.

Vakfın açıklamasında "Bu bağış etkinliğinin odağı değişmedi: Bir yandan insanlığın uzayda elde ettiği başarıları kutlarken bir yandan da gelecek nesle uzaylara ulaşma konusunda ilham vermek" ifadeleri kullanıldı.

Mesaj daha sonra silindi ama etkinliğin adı 'Uzay Kutlaması: Bir Sonraki Adımı Keşfedin' olarak değiştirildi.