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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220320/canli-blog-isvicre-rusya--ukrayna-gorusmelerine-ev-sahipligi-yapmaya-hazir-1054885837.html
Canlı blog| İsviçre, Rusya- Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır
Canlı blog| İsviçre, Rusya- Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır
Rusya'ya yaptırımlar konusunda tarafsız statüsünü bozan İsviçre'nin cumhurbaşkanı Ignazio Cassis, Ukrayna krizinin çözümünde arabuluculuğa hazır olduklarını... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
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Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye

Canlı blog| İsviçre, Rusya- Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır

06:18 20.03.2022 (güncellendi: 06:33 20.03.2022)
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Rusya'ya yaptırımlar konusunda tarafsız statüsünü bozan İsviçre'nin cumhurbaşkanı Ignazio Cassis, Ukrayna krizinin çözümünde arabuluculuğa hazır olduklarını, Kiev- Moskova görüşmelerini organize edebileceklerini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonunu 25. günde devam ediyor.
Ayrıntılar Sputnik'in canlı blogunda:
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07:07 20.03.2022
Uzaya giden ilk insan Gagarin'in ismi etkinlikten çıkarıldı
Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya ekonomik yaptırımları geçip kedi ve ağaçlar dair Ruslara dair birçok şeye yasak getiren Batılı ülkeler bu kez uzaya çıkan isim olan Yuri Gagarin'i hedef aldı. 1983'te kurulan ABD merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Uzay Vakfı, 'dünyadaki mevcut olaylar' yüzünden 'Yuri'nin Gecesi' adlı bağış etkinliğinin isminde değişikliğe gitti.
Vakfın açıklamasında "Bu bağış etkinliğinin odağı değişmedi: Bir yandan insanlığın uzayda elde ettiği başarıları kutlarken bir yandan da gelecek nesle uzaylara ulaşma konusunda ilham vermek" ifadeleri kullanıldı.
Mesaj daha sonra silindi ama etkinliğin adı 'Uzay Kutlaması: Bir Sonraki Adımı Keşfedin' olarak değiştirildi.
06:28 20.03.2022
Avustralya, Ukraynalılara geçici insani vize verecek
Avustralya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre ülkeye giden Ukraynalılara geçici insani vize verilecek. Vize 3 yıl geçerli olacak ve çalışma izni de sağlayacak.
06:20 20.03.2022
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Dün, 17:35
06:18 20.03.2022
İsviçre, Rusya- Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır
Rusya'ya yaptırımlar konusunda tarafsız statüsünü bozan İsviçre'nin cumhurbaşkanı Ignazio Cassis, Ukrayna krizinin çözümünde arabuculuğa hazır olduklarını, Kiev- Moskova görüşmelerini organize edebileceklerini söyledi.
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