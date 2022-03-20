https://tr.sputniknews.com/20220320/disisleri-bakani-cavusoglu-birlesik-arap-emirliklerinde-1054900741.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T23:03+0300

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2022-03-20T23:03+0300

dünya

türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae)

mevlüt çavuşoğlu

şeyh abdullah bin zayid al nahyan

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle BAE’nin başkenti Abu Dabi’ye gitti.Çavuşoğlu’nun ziyaret kapsamında 16’ncı BAE Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak hitapta bulunması ve BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüşmesi bekleniyor.Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı’na hitapta bulunmak, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Abu Dabi’deyiz” dedi.

birleşik arap emirlikleri (bae)

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türkiye, birleşik arap emirlikleri (bae), mevlüt çavuşoğlu, şeyh abdullah bin zayid al nahyan