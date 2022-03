https://tr.sputniknews.com/20220320/disisleri-bakani-cavusoglu-hem-rusya-hem-ukrayna-tarafinda-yakinlasma-var-1054890115.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hem Rusya hem Ukrayna'nın pozisyonlarında yakınlaşma var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hem Rusya hem Ukrayna'nın pozisyonlarında yakınlaşma var

Rusya- Ukrayna görüşmelerinin gidişatına dair gazeteci Ahmet Hakan'a konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Önemli konularda, kritik konularda her iki tarafın... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin diplomatik çözümü için uğraş veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştu.Nedir son durum? Barış olacak mı? Önemli konularda, kritik konularda her iki tarafın pozisyonlarında da bir yakınlaşma var. Özellikle ilk dört maddede hemen hemen anlaştıklarını görüyoruz. Bazı konularda kararın liderler düzeyinde verilmesi gerekiyor. Acil bir ateşkes kararı beklemeli miyiz? Eğer taraflar mevcut pozisyonlarından geri adım atmazlarsa ateşkes için umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Liderler arasında açık kanallar var. Bu artık biliniyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Ukrayna lideri Vladimir) Zelenskiy bir araya gelir mi? Barış olacaksa, anlaşma olacaksa mutlaka bir araya gelecekler. Bu olasılığı dışlamıyorlar. Bir araya gelmeleri konusunda olumsuz bir tutumları yok. İki liderin Türkiye’de bir araya gelme ihtimali nedir? Henüz savaş başlamamışken bu konuda ilk teklifi biz getirmiştik. Bugün itibarıyla prensip olarak iki tarafın da buna karşı olmadığını görüyoruz. Bazı başka ülkelerin de girişimleri var, bir araya getirme çabaları var. Ama biz kendilerini Türkiye’de misafir etmekten mutluluk duyarız. En nihayetinde önemli olan bir araya gelmeleridir. Bu Türkiye’de olur, başka yerde olur. Bizim için önemli olan iki tarafın bir araya gelmesidir. Eğer iki lider Türkiye’de bir araya gelirse bu üçlü bir zirveye dönüşür mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu toplantıda yer alır mı? Üçlü toplantı yapma isteğimiz var. Bu iki liderin isteğiyle olur. Antalya’daki toplantının üçlü toplantı şeklinde gerçekleşmesi, iki tarafın da talebiyle olmuştu. Hangi taraf barışa daha yakın? Ukrayna mı? Rusya mı? Biz arabuluculuk görevi yapıyoruz. Kolaylaştırıcı bir rol oynamak istiyoruz. Dolayısıyla bir taraf daha çok istiyor türü bir değerlendirme yapmam uygun olmaz. Önce Rusya’ya gittiniz. Ardından Ukrayna’ya. Nasıl karşılandınız? Her iki Dışişleri Bakanı tarafından çok sıcak karşılandım. Her iki Dışişleri Bakanı da kucaklayarak karşıladı. Her ikisi de Türkiye’nin takındığı ilkeli, dürüst siyasetten memnun. İki tarafın da Türkiye’ye güveni var. Hakan, Bakan Çavuşoğlu'nun, Rusya ve Ukrayna’nın ilk dört maddede anlaştığını söylediğini aktardı. Hürriyet muhabiri Erdinç Çelikkan’ın dünkü Hürriyet’te yer alan haberine göre masadaki altı madde şöyle:

