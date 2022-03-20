https://tr.sputniknews.com/20220320/disislerinden-suudi-arabistandaki-saldirilara-kinama-1054896246.html

Dışişleri'nden Suudi Arabistan'daki saldırılara kınama

Dışişleri'nden Suudi Arabistan'daki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da birçok noktaya insansız hava aracı ve roketler ile yapılan saldırıları kınadı. 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T16:16+0300

2022-03-20T16:16+0300

2022-03-20T16:26+0300

suudi arabistan

politika

dışişleri bakanlığı

kınama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadı."Suudi Arabistan'da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez" denilen açıklamada, Türkiye'nin saldırılara karşı Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suudi arabistan, dışişleri bakanlığı, kınama