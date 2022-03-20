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Dışişleri'nden Suudi Arabistan'daki saldırılara kınama
Dışişleri'nden Suudi Arabistan'daki saldırılara kınama
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da birçok noktaya insansız hava aracı ve roketler ile yapılan saldırıları kınadı. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
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suudi arabistan
politika
dışişleri bakanlığı
kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadı."Suudi Arabistan'da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez" denilen açıklamada, Türkiye'nin saldırılara karşı Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğu kaydedildi.
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suudi arabistan, dışişleri bakanlığı, kınama

Dışişleri'nden Suudi Arabistan'daki saldırılara kınama

16:16 20.03.2022 (güncellendi: 16:26 20.03.2022)
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da birçok noktaya insansız hava aracı ve roketler ile yapılan saldırıları kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadı.
"Suudi Arabistan'da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez" denilen açıklamada, Türkiye'nin saldırılara karşı Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğu kaydedildi.
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