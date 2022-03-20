https://tr.sputniknews.com/20220320/disislerinden-suudi-arabistandaki-saldirilara-kinama-1054896246.html
Dışişleri'nden Suudi Arabistan'daki saldırılara kınama
Dışişleri'nden Suudi Arabistan'daki saldırılara kınama
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da birçok noktaya insansız hava aracı ve roketler ile yapılan saldırıları kınadı. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T16:16+0300
2022-03-20T16:16+0300
2022-03-20T16:26+0300
suudi arabistan
politika
dışişleri bakanlığı
kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadı."Suudi Arabistan'da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez" denilen açıklamada, Türkiye'nin saldırılara karşı Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğu kaydedildi.
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suudi arabistan, dışişleri bakanlığı, kınama
Dışişleri'nden Suudi Arabistan'daki saldırılara kınama
16:16 20.03.2022 (güncellendi: 16:26 20.03.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da birçok noktaya insansız hava aracı ve roketler ile yapılan saldırıları kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadı.
"Suudi Arabistan'da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez" denilen açıklamada, Türkiye'nin saldırılara karşı Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğu kaydedildi.