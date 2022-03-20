https://tr.sputniknews.com/20220320/dogal-alanda-yasayan-insanlarin-beyninde-yuzde-60-oraninda-daha-az-kuculme-oluyor-1054890978.html

'Doğal alanda yaşayan insanların beyninde yüzde 60 oranında daha az küçülme oluyor'

'Doğal alanda yaşayan insanların beyninde yüzde 60 oranında daha az küçülme oluyor'

Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi ve ‘Aynı Hedefe Yürüyenler’ koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T11:30+0300

2022-03-20T11:30+0300

2022-03-20T11:32+0300

alzheimer

yaşam

beyin

egzersiz

doğal yaşam

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Alzheimer'inAntalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi ve ‘Aynı Hedefe Yürüyenler’ koordinasyonunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile ‘Yerinde Yaşlanma’ temasıyla 17-19 Mart tarihleri arasında düzenlenen Bahar Çalıştayı’nın 3. günü renkli görüntülere sahne oldu. Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen 'Yaşlılıkta Kinetik Beyin Egzersizleri' başlıklı uygulamalı konferansın oturum başkanlığını Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop yaptı. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Vedat Çetinkaya, ‘Kinetik Beyin Egzersizleri’ konulu sunum yaparken, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Orhan katılımcılarla birlikte uygulamalı egzersizler sergiledi.‘Türkiye’de egzersiz yapma oranı düşük’Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, aktif ve kaliteli yaşamın en önemli noktasının aktivite ve egzersiz olduğuna işaret etti:‘Yaşlılığı geciktirmenin en ucuz yolu egzersiz’Öğretim Görevlisi Vedat Çetinkaya yaptığı sunumda, yaşlılığı geciktirmeye yönelik insan için en düşük maliyetli girişimin ‘egzersiz’ olduğunu vurguladı. Çetinkaya, 30’lu yaşlardan itibaren insanın kas kitlesinin her yıl yüzde birini kaybettiğini belirtti:Çetinkaya, sunumunun sonunda kinetik beyin egzersizlerinin insan yaşamına neler kazandıracağına ilişkin katılımcılara yönelik çeşitli testler uyguladı.‘Uygulamalı egzersizler keyif verdi’Bu sunumun ardından Doç. Dr. İlkay Orhan, uygulamalı egzersizler gerçekleştirdi. Farklı materyallerin algıyı geliştirdiğini kaydeden Orhan, “Egzersizlerimizde kullandığımız nesnelerin boyutu, şekli, ağırlığı değiştiği zaman algımız da değişir. Ne kadar çok farklı nesnelerle çalışırsak o kadar faydasını görürüz” dedi. Katılımcılar, renkli anların yaşandığı uygulamalı konferansta yaşlılığı geciktirmenin püf noktalarını öğrendi. Beynin 2 lobunu kullanmasını sağlayan egzersizler, renkli ip ve topların da kullanıldığı fiziksel aktivitelerle desteklendi.Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde ‘Alzheimer Hastalığı ve Korunma’ konulu panel düzenlendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıklar Ana Dalı, Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin’in oturum başkanlığını yaptığı panele yoğun ilgi oldu. Türkiye’nin hızla yaşlandığını ifade eden Şahin, yaşlılıkta en çok karşılaşılan hastalıklardan birinin Alzheimer olduğuna işaret etti.‘Demansın karşılığı bunamadı’Panelistlerden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nur Ebru Barcın, “Alzheimer Hastalığı” konulu sunum yaptı. Demans ile Alzheimer hastalığının karıştırıldığını ifade eden Barcın, 2 hastalığın ayrı olduğunu anlatarak, “Demansın karşılığı bunamadır. Alzheimer hastalığı ise yavaş başlayan ancak hızla ilerleyebilen sinsi bir hastalıktır. Bunamaya neden olan birçok hastalık var. Onlardan biri de Alzheimer hastalığıdır” şeklinde konuştu.‘Alzheimer tek kişilik bir hastalık değildir’Türkiye Alzheimer Derneği Üyesi Doç. Dr. Nil Tekin ise “Alzheimer Hastalığından Korunabilir miyiz?” konulu bir konuşma yaparak, insanların bu hastalıktan nasıl korunabileceğine ilişkin bilgiler verdi. “Yaşlılık Alzheimer değildir” diyen Tekin, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220318/abdli-bilim-insanlari-uyardi-uzun-gunduz-sekerlemesi-alzheimerin-erken-belirtisi-olabilir-1054841695.html

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alzheimer, beyin, egzersiz, doğal yaşam