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https://tr.sputniknews.com/20220320/evlenmesine-izin-vermeyen-babasini-oldurup-intihar-etti-dedi-1054892423.html
Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürüp 'İntihar etti' dedi: Çapraz sorguda itiraf etti
Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürüp 'İntihar etti' dedi: Çapraz sorguda itiraf etti
Bursa'da, babası Erkan Şirinel'in intihar ettiğini öne sürerek, polisi arayan Emirhan Şirinel çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Babası ile evlenmesine izin... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T12:30+0300
2022-03-20T12:51+0300
baba
türkiye
evlilik
cinayet
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Bursa'da iddiaya göre, kız arkadaşı ile evlenmek istediğini belirten 21 yaşındaki Emirhan Şirinel ve 45 yaşındaki babası Erkan Şirinel tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Emirhan, evdeki av tüfeği ile annesinin gözü önünde babasına ateş açtı.Saçmaların isabet ettiği Erkan Şirinel yere yığılırken, Emirhan da polisi arayarak, babasının intihar ettiğini öne sürdü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Erkan Şirinel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şirinel'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emirhan ile annesi Erkan Şirinel ise ifadeleri için emniyete götürüldü.Sorguya alınan Emirhan Şirinel, olay sırasında evde olmadığını, annesinin araması ile geldiğini ve babasını kanlar içinde bulduğunu söyledi. 43 yaşındaki Pınar Şirinel de mutfakta olduğu sırada silah sesi duyarak, oturma odasına gittiğini ve kocasının intihar ettiğini gördüğünü öne sürdü. İfadeleri çelişkili bulan ekipler, anne ile oğlunu bu kez çapraz sorguya aldı.Çapraz sorguda suçunu itiraf eden Emirhan Şirinel, babası ile evlenmesine izin vermediği için tartıştığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emirhan Şirinel, çıkarıldığı hakimlikçe 'üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı, annesi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220129/annesiyle-tartisan-babasini-tufekle-oldurdu-1053270175.html
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baba, evlilik, cinayet

Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürüp 'İntihar etti' dedi: Çapraz sorguda itiraf etti

12:30 20.03.2022 (güncellendi: 12:51 20.03.2022)
© İHA Erkan Şirinel, Bursa
 Erkan Şirinel, Bursa - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© İHA
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Bursa'da, babası Erkan Şirinel'in intihar ettiğini öne sürerek, polisi arayan Emirhan Şirinel çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Babası ile evlenmesine izin vermediği için tartıştığını ve av tüfeğiyle öldürdüğünü anlatan Şirinel, tutuklandı.
Bursa'da iddiaya göre, kız arkadaşı ile evlenmek istediğini belirten 21 yaşındaki Emirhan Şirinel ve 45 yaşındaki babası Erkan Şirinel tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Emirhan, evdeki av tüfeği ile annesinin gözü önünde babasına ateş açtı.
Saçmaların isabet ettiği Erkan Şirinel yere yığılırken, Emirhan da polisi arayarak, babasının intihar ettiğini öne sürdü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Erkan Şirinel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şirinel'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emirhan ile annesi Erkan Şirinel ise ifadeleri için emniyete götürüldü.
Sorguya alınan Emirhan Şirinel, olay sırasında evde olmadığını, annesinin araması ile geldiğini ve babasını kanlar içinde bulduğunu söyledi. 43 yaşındaki Pınar Şirinel de mutfakta olduğu sırada silah sesi duyarak, oturma odasına gittiğini ve kocasının intihar ettiğini gördüğünü öne sürdü. İfadeleri çelişkili bulan ekipler, anne ile oğlunu bu kez çapraz sorguya aldı.
Çapraz sorguda suçunu itiraf eden Emirhan Şirinel, babası ile evlenmesine izin vermediği için tartıştığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emirhan Şirinel, çıkarıldığı hakimlikçe 'üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı, annesi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
TÜRKİYE
Annesiyle tartışan babasını tüfekle öldürdü
29 Ocak, 22:16
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