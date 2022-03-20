Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220320/george-rr-martin-yeni-game-of-thrones-kitabini-duyurdu-the-rise-of-the-dragon-1054896586.html
George R.R. Martin yeni Game of Thrones kitabını duyurdu: 'The Rise of the Dragon'
George R.R. Martin yeni Game of Thrones kitabını duyurdu: 'The Rise of the Dragon'
George R.R. Martin, yeni bir Game of Thrones kitabının yolda olduğunu duyurdu. ‘The Rise of the Dragon’ isimli kitap, ekimde piyasaya sürülecek. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T16:41+0300
2022-03-20T16:44+0300
george r.r. martin
yaşam
game of thrones
kitap
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054896561_0:61:1369:831_1920x0_80_0_0_f2dcfb670aa523e6bb19d31250d50d3f.jpg
Game of Thrones serisinin yazarı George R.R. Martin, kişisel blogunda yeni bir kitap yazdığını duyurdu. 'Game of Thrones: The Rise of the Dragon' adlı kitap, tamamen Targaryen Hanedanlığı tarihine adanmış bir cilt olacak.Westeros'ta geçecek olan 'Game of Thrones: The Rise of the Dragon', Targaryen Hanedanı'nın iktidara gelişinden, Yedi Krallık'ın fethine ve yıkıma kadar geçen sürenin 180'den fazla yeni illüstrasyonunu içerecek.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, şu anda HBO'da prodüksiyonda olan ‘House of the Dragon’ dizisi ile bağlantılı olacak kitap, görsellerin yanı sıra evrenle alakalı ansiklopedik bilgiler de içerecek.'Ansiklopedik bir tarzda ele alındı'Martin, açıklamalarına şöyle devam etti:'The Rise of the Dragon', ekim ayında piyasaya sürülecek.
https://tr.sputniknews.com/20220221/taht-oyunlari-yazarinin-kitaplari-marvel-cizgi-romani-oluyor-1054086757.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054896561_0:0:1215:911_1920x0_80_0_0_3cf889f2836dda4e0cadc349f76fdda2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
george r.r. martin, game of thrones, kitap

George R.R. Martin yeni Game of Thrones kitabını duyurdu: 'The Rise of the Dragon'

16:41 20.03.2022 (güncellendi: 16:44 20.03.2022)
© HBOGame of Thrones
Game of Thrones - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© HBO
Abone olGoogle news
George R.R. Martin, yeni bir Game of Thrones kitabının yolda olduğunu duyurdu. ‘The Rise of the Dragon’ isimli kitap, ekimde piyasaya sürülecek.
Game of Thrones serisinin yazarı George R.R. Martin, kişisel blogunda yeni bir kitap yazdığını duyurdu. 'Game of Thrones: The Rise of the Dragon' adlı kitap, tamamen Targaryen Hanedanlığı tarihine adanmış bir cilt olacak.
Westeros'ta geçecek olan 'Game of Thrones: The Rise of the Dragon', Targaryen Hanedanı'nın iktidara gelişinden, Yedi Krallık'ın fethine ve yıkıma kadar geçen sürenin 180'den fazla yeni illüstrasyonunu içerecek.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, şu anda HBO'da prodüksiyonda olan ‘House of the Dragon’ dizisi ile bağlantılı olacak kitap, görsellerin yanı sıra evrenle alakalı ansiklopedik bilgiler de içerecek.

'Ansiklopedik bir tarzda ele alındı'

Martin, açıklamalarına şöyle devam etti:
"'Fire and Blood' dönemin büyük ustaları tarafından yazılmıştı. Aegon Targaryen’in Westeros’u ele geçirmesinden Dance of the Dragons iç savaşına kadar yaşanan olayları konu alıyordu. Ancak The Rise of the Dragon aynı dönemde geçmesine rağmen 'The World of Ice and Fire' kitabında olduğu gibi daha ansiklopedik bir tarzda ele alındı. 'The World of Fire and Ice' kitabının yazarları Elio M. Garcia ve Linda Antonsson bu ciltte bana yardım etmek için geri döndü."
'The Rise of the Dragon', ekim ayında piyasaya sürülecek.
George R.R. Martin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
YAŞAM
'Taht Oyunları' yazarının virüslü mutant insanlarla ilgili kitap serisi, Marvel çizgi romanı oluyor
21 Şubat, 18:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала