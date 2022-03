https://tr.sputniknews.com/20220320/george-rr-martin-yeni-game-of-thrones-kitabini-duyurdu-the-rise-of-the-dragon-1054896586.html

George R.R. Martin yeni Game of Thrones kitabını duyurdu: 'The Rise of the Dragon'

George R.R. Martin yeni Game of Thrones kitabını duyurdu: 'The Rise of the Dragon'

George R.R. Martin, yeni bir Game of Thrones kitabının yolda olduğunu duyurdu. ‘The Rise of the Dragon’ isimli kitap, ekimde piyasaya sürülecek. 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T16:41+0300

2022-03-20T16:41+0300

2022-03-20T16:44+0300

george r.r. martin

yaşam

game of thrones

kitap

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054896561_0:61:1369:831_1920x0_80_0_0_f2dcfb670aa523e6bb19d31250d50d3f.jpg

Game of Thrones serisinin yazarı George R.R. Martin, kişisel blogunda yeni bir kitap yazdığını duyurdu. 'Game of Thrones: The Rise of the Dragon' adlı kitap, tamamen Targaryen Hanedanlığı tarihine adanmış bir cilt olacak.Westeros'ta geçecek olan 'Game of Thrones: The Rise of the Dragon', Targaryen Hanedanı'nın iktidara gelişinden, Yedi Krallık'ın fethine ve yıkıma kadar geçen sürenin 180'den fazla yeni illüstrasyonunu içerecek.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, şu anda HBO'da prodüksiyonda olan ‘House of the Dragon’ dizisi ile bağlantılı olacak kitap, görsellerin yanı sıra evrenle alakalı ansiklopedik bilgiler de içerecek.'Ansiklopedik bir tarzda ele alındı'Martin, açıklamalarına şöyle devam etti:'The Rise of the Dragon', ekim ayında piyasaya sürülecek.

https://tr.sputniknews.com/20220221/taht-oyunlari-yazarinin-kitaplari-marvel-cizgi-romani-oluyor-1054086757.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

george r.r. martin, game of thrones, kitap