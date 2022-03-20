https://tr.sputniknews.com/20220320/george-rr-martin-yeni-game-of-thrones-kitabini-duyurdu-the-rise-of-the-dragon-1054896586.html
George R.R. Martin yeni Game of Thrones kitabını duyurdu: 'The Rise of the Dragon'
George R.R. Martin yeni Game of Thrones kitabını duyurdu: 'The Rise of the Dragon'
George R.R. Martin, yeni bir Game of Thrones kitabının yolda olduğunu duyurdu. ‘The Rise of the Dragon’ isimli kitap, ekimde piyasaya sürülecek. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T16:41+0300
2022-03-20T16:41+0300
2022-03-20T16:44+0300
george r.r. martin
yaşam
game of thrones
kitap
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Game of Thrones serisinin yazarı George R.R. Martin, kişisel blogunda yeni bir kitap yazdığını duyurdu. 'Game of Thrones: The Rise of the Dragon' adlı kitap, tamamen Targaryen Hanedanlığı tarihine adanmış bir cilt olacak.Westeros'ta geçecek olan 'Game of Thrones: The Rise of the Dragon', Targaryen Hanedanı'nın iktidara gelişinden, Yedi Krallık'ın fethine ve yıkıma kadar geçen sürenin 180'den fazla yeni illüstrasyonunu içerecek.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, şu anda HBO'da prodüksiyonda olan ‘House of the Dragon’ dizisi ile bağlantılı olacak kitap, görsellerin yanı sıra evrenle alakalı ansiklopedik bilgiler de içerecek.'Ansiklopedik bir tarzda ele alındı'Martin, açıklamalarına şöyle devam etti:'The Rise of the Dragon', ekim ayında piyasaya sürülecek.
https://tr.sputniknews.com/20220221/taht-oyunlari-yazarinin-kitaplari-marvel-cizgi-romani-oluyor-1054086757.html
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George R.R. Martin yeni Game of Thrones kitabını duyurdu: 'The Rise of the Dragon'
16:41 20.03.2022 (güncellendi: 16:44 20.03.2022) Abone ol
George R.R. Martin, yeni bir Game of Thrones kitabının yolda olduğunu duyurdu. ‘The Rise of the Dragon’ isimli kitap, ekimde piyasaya sürülecek.
Game of Thrones serisinin yazarı George R.R. Martin, kişisel blogunda yeni bir kitap yazdığını duyurdu. 'Game of Thrones: The Rise of the Dragon' adlı kitap, tamamen Targaryen Hanedanlığı tarihine adanmış bir cilt olacak.
Westeros'ta geçecek olan 'Game of Thrones: The Rise of the Dragon', Targaryen Hanedanı'nın iktidara gelişinden, Yedi Krallık'ın fethine ve yıkıma kadar geçen sürenin 180'den fazla yeni illüstrasyonunu içerecek.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, şu anda HBO'da prodüksiyonda olan ‘House of the Dragon’ dizisi ile bağlantılı olacak kitap, görsellerin yanı sıra evrenle alakalı ansiklopedik bilgiler de içerecek.
'Ansiklopedik bir tarzda ele alındı'
Martin, açıklamalarına şöyle devam etti:
"'Fire and Blood' dönemin büyük ustaları tarafından yazılmıştı. Aegon Targaryen’in Westeros’u ele geçirmesinden Dance of the Dragons iç savaşına kadar yaşanan olayları konu alıyordu. Ancak The Rise of the Dragon aynı dönemde geçmesine rağmen 'The World of Ice and Fire' kitabında olduğu gibi daha ansiklopedik bir tarzda ele alındı. 'The World of Fire and Ice' kitabının yazarları Elio M. Garcia ve Linda Antonsson bu ciltte bana yardım etmek için geri döndü."
'The Rise of the Dragon', ekim ayında piyasaya sürülecek.