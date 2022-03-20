Güney Kore'nin yeni lideri Yoon başkanlık ofisini Savunma Bakanlığı'na taşıyor
08:53 20.03.2022 (güncellendi: 09:19 20.03.2022)
Merkez solcu iktidarın adayını geçerek devlet başkanlığı koltuğuna oturan muhafazakar eğilimli Yoon, Kuzey Kore ile ilgili lafları ve Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı'nı kaldırma planlarından ötürü göreve başlar başlamaz fırtına gibi eserken dikkat çekici bir karara imza attı.
Yeni Güney Kore lideri Yoon Seuk-yeol bir geleneği yıkarak başkanlık ofisini Mavi Saray'dan Savunma Bakanlığı yerleşkesine taşıyacağını açıkladı. Yoon'un bu adımı ülkeye 40 milyon dolara mal olacak.
Seçim öncesinde başkent Seul'deki Mavi Saray'ı halka açmayı ve ofisini daha ulaşılabilir bir yere taşımayı vaat eden ve son adımıyla bu sözünü yerine getiren Yoon ayrıca resmi konutunu da birçok iş insanı ve diplomatın yaşadığı Hannam-dong bölgesinden seçecek.
Seul'un Yongsan bölgesindeki Savunma Bakanlığı karargahı geçen ay büyük ölçüde kapatılan ve güneyde bir bölgeye taşınan büyük bir ABD askeri üssünün de komşusu.
Kararlarını düzenlediği basın toplantısıyla ilan eden Yoon, "Zor bir karardı ama ülkenin geleceği için bunu yaptım. Halktan bunun yalnızca bir yer değişikliği değil ama insanlara hizmet etme, düzgün çalışma ve sözlerime yerime getirme kararlılığımın bir göstergesi olduğunu anlamasını istiyorum" dedi.
It's confirmed. Yoon Suk-yeol will move the presidential office to South Korea's defence ministry compound in Yongsan immediately after his inauguration as president on May 10, while opening up the Blue House (Cheong Wa Dae) to the public on the same day.https://t.co/xe9FG89ocK— Raphael Rashid (@koryodynasty) March 20, 2022
Rakip Demokratik Parti, Yoon'u 'Feng Shui' ustalarının etkisinde kalmakla suçluyor. Zira Çinlilerin 'Rüzgar ve Su' anlamına gelen Feng Shui geleneği, yaşam alanındaki enerjinin daha rahat akmasının refah düzeyini nasıl yükselttiği hakkında fikirler veriyor.
Mavi Saray'ın uğursuz olduğuna inanan Feng Shui uzmanları, ülkenin 25 yıllık demokrasi tarihinde 6 başkandan 4'ünün görevden ayrıldıktan sonra ya hapse atıldığına ya da intihar ettiğine dikkat çekiyor. Yoon'un ekibi ise taşınma kararının bu görüşlerin etkisi altında alınmadığında ısrarcı.
Güney Kore'de bir dönem 'Seçimlerin Kraliçesi' olarak nitelendirilen ama dini bir grupla bağlantısının ortaya çıkması sonrası görevinden azledilen ilk kadın lider Park Geun-hye de bir süre hapis yattıktan sonra sağlık sorunları gerekçesiyle cezaevinden çıkarılmıştı.
how about 용산 돈까스 집— Juwon Park (@juwonreports) March 19, 2022
“Some Democratic Party officials have…accused Yoon of being influenced by masters of feng shui, a form of geomancy that originated in China. They have said the Blue House was inauspicious.” https://t.co/Vs3rGk3mEp
Görevi devretmeye hazırlanan başkan Moon Jae-in de çalışma ofisini taşıma niyetini dile getirmiş ama güvenlik ve lojistik gerekçeleriyle bu plandan vazgeçmişti.
Ekonomi ve Finans Bakanlığı taşınmanın 49.6 milyar won, yani 40.1 milyon dolara mal olacağını öngörüyor.