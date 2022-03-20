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Hindistan’da tribün çöktü: 200 yaralı
Hindistan’da tribün çöktü: 200 yaralı
Hindistan’ın Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5’i ağır toplam 200 kişi yaralandı. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
hindistan
tribün
kaza
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Hindistan’ın Kerela eyaletinde yer Malappuram kentindeki Poongode’de dün akşam saatlerinde bir futbol maçı sırasında tribün çöktü. Yetkililer, tribünün kapasitesinin üzerindeki seyirci sayısı nedeniyle çöktüğünü ifade ederek, 5’i ağır toplam 200 kişinin olayda yaralandığını belirtti. Tribünün çökme anı ise diğer seyirciler tarafından anbean kayıt altına alındı.
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hindistan, tribün, kaza

Hindistan’da tribün çöktü: 200 yaralı

21:08 20.03.2022 (güncellendi: 21:13 20.03.2022)
© İHAHindistan’ın Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5’i ağır toplam 200 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5’i ağır toplam 200 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© İHA
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Hindistan’ın Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5’i ağır toplam 200 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Kerela eyaletinde yer Malappuram kentindeki Poongode’de dün akşam saatlerinde bir futbol maçı sırasında tribün çöktü.
Yetkililer, tribünün kapasitesinin üzerindeki seyirci sayısı nedeniyle çöktüğünü ifade ederek, 5’i ağır toplam 200 kişinin olayda yaralandığını belirtti.
Tribünün çökme anı ise diğer seyirciler tarafından anbean kayıt altına alındı.
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