https://tr.sputniknews.com/20220320/hindistanda-tribun-coktu-200-yarali-1054898947.html
Hindistan’da tribün çöktü: 200 yaralı
Hindistan’da tribün çöktü: 200 yaralı
Hindistan’ın Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5’i ağır toplam 200 kişi yaralandı. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T21:08+0300
2022-03-20T21:08+0300
2022-03-20T21:13+0300
dünya
hindistan
tribün
kaza
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Hindistan’ın Kerela eyaletinde yer Malappuram kentindeki Poongode’de dün akşam saatlerinde bir futbol maçı sırasında tribün çöktü. Yetkililer, tribünün kapasitesinin üzerindeki seyirci sayısı nedeniyle çöktüğünü ifade ederek, 5’i ağır toplam 200 kişinin olayda yaralandığını belirtti. Tribünün çökme anı ise diğer seyirciler tarafından anbean kayıt altına alındı.
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hindistan, tribün, kaza
Hindistan’da tribün çöktü: 200 yaralı
21:08 20.03.2022 (güncellendi: 21:13 20.03.2022) Abone ol
Hindistan’ın Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5’i ağır toplam 200 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Kerela eyaletinde yer Malappuram kentindeki Poongode’de dün akşam saatlerinde bir futbol maçı sırasında tribün çöktü.
Yetkililer, tribünün kapasitesinin üzerindeki seyirci sayısı nedeniyle çöktüğünü ifade ederek, 5’i ağır toplam 200 kişinin olayda yaralandığını belirtti.
Tribünün çökme anı ise diğer seyirciler tarafından anbean kayıt altına alındı.