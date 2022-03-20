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İngiltere'de akaryakıt fiyatları yine rekor seviyede
İngiltere'de akaryakıt fiyatları yine rekor seviyede
İngiltere’de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte ülkenin Eastbourne kentinde benzin fiyatı 1.64 sterline, dizel akaryakıtın litresi ise 1.74’e... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T06:53+0300
2022-03-20T06:52+0300
ekonomi
ingiltere
benzin
enflasyon
rekor
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İngiltere’nin Eastbourne kentinde benzin fiyatı 1.64 sterlin olurken, dizel akaryakıtın litresi ise 1.74 sterline yükseldi. Geçen ay yapılan zamla 55 litrelik bir araç 81.41 sterline akaryakıt alırken yeni zamlarla birlikte bu rakam 90 sterline yaklaştı. İngiliz Otomobil Kulübü (RAC) sözcüsü geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna operasyonunun akaryakıt fiyatlarına doğrudan etkisi olduğunu açıklamış, enflasyon oranlarının da son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 7 barajını aşacağını dile getirmişti. Geçen yıl yaşanan araç kullanan şoför eksikliğinden kaynaklı olarak akaryakıtta bazı aksaklıklar meydana gelirken, Londra da bulunan bazı akaryakıt istasyonlarında pompa istasyonlarının tamamının açılmadığı görülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220316/ingilterede-akaryakit-fiyatlari-bir-kez-daha-rekor-kirdi-1054785427.html
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ingiltere, benzin, enflasyon, rekor

İngiltere'de akaryakıt fiyatları yine rekor seviyede

06:53 20.03.2022
© REUTERS / Paul Hackettİngiltere- Benzinlik
İngiltere- Benzinlik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Paul Hackett
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İngiltere’de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte ülkenin Eastbourne kentinde benzin fiyatı 1.64 sterline, dizel akaryakıtın litresi ise 1.74’e yükselerek rekor tazeledi.
İngiltere’nin Eastbourne kentinde benzin fiyatı 1.64 sterlin olurken, dizel akaryakıtın litresi ise 1.74 sterline yükseldi. Geçen ay yapılan zamla 55 litrelik bir araç 81.41 sterline akaryakıt alırken yeni zamlarla birlikte bu rakam 90 sterline yaklaştı.
İngiliz Otomobil Kulübü (RAC) sözcüsü geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna operasyonunun akaryakıt fiyatlarına doğrudan etkisi olduğunu açıklamış, enflasyon oranlarının da son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 7 barajını aşacağını dile getirmişti.
Geçen yıl yaşanan araç kullanan şoför eksikliğinden kaynaklı olarak akaryakıtta bazı aksaklıklar meydana gelirken, Londra da bulunan bazı akaryakıt istasyonlarında pompa istasyonlarının tamamının açılmadığı görülmüştü.
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
EKONOMİ
İngiltere’de akaryakıt fiyatları bir kez daha rekor kırdı
16 Mart, 19:27
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