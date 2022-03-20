https://tr.sputniknews.com/20220320/ingilterede-akaryakit-fiyatlari-yine-rekor-seviyede-1054886165.html

İngiltere'de akaryakıt fiyatları yine rekor seviyede

İngiltere'de akaryakıt fiyatları yine rekor seviyede

İngiltere’de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte ülkenin Eastbourne kentinde benzin fiyatı 1.64 sterline, dizel akaryakıtın litresi ise 1.74’e... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T06:53+0300

2022-03-20T06:53+0300

2022-03-20T06:52+0300

ekonomi

ingiltere

benzin

enflasyon

rekor

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İngiltere’nin Eastbourne kentinde benzin fiyatı 1.64 sterlin olurken, dizel akaryakıtın litresi ise 1.74 sterline yükseldi. Geçen ay yapılan zamla 55 litrelik bir araç 81.41 sterline akaryakıt alırken yeni zamlarla birlikte bu rakam 90 sterline yaklaştı. İngiliz Otomobil Kulübü (RAC) sözcüsü geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna operasyonunun akaryakıt fiyatlarına doğrudan etkisi olduğunu açıklamış, enflasyon oranlarının da son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 7 barajını aşacağını dile getirmişti. Geçen yıl yaşanan araç kullanan şoför eksikliğinden kaynaklı olarak akaryakıtta bazı aksaklıklar meydana gelirken, Londra da bulunan bazı akaryakıt istasyonlarında pompa istasyonlarının tamamının açılmadığı görülmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220316/ingilterede-akaryakit-fiyatlari-bir-kez-daha-rekor-kirdi-1054785427.html

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ingiltere, benzin, enflasyon, rekor