https://tr.sputniknews.com/20220320/istanbul-valisi-yerlikayadan-karla-mucadelede-kurallara-uyanlara-tesekkur-1054892728.html

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 12.00-24.00 saatlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirterek, kar ve buzla mücadelede kurallara uyan... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T12:49+0300

2022-03-20T12:49+0300

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yaşam

istanbul

ali yerlikaya

kar

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Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentin hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, iyi pazarlar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 12.00 verilerine göre; İstanbul'da bugün havanın 12.00-24.00 arası parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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istanbul, ali yerlikaya, kar