https://tr.sputniknews.com/20220320/istanbul-valisi-yerlikayadan-karla-mucadelede-kurallara-uyanlara-tesekkur-1054892728.html
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 12.00-24.00 saatlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirterek, kar ve buzla mücadelede kurallara uyan... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T12:49+0300
2022-03-20T12:49+0300
2022-03-20T12:54+0300
yaşam
istanbul
ali yerlikaya
kar
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Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentin hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, iyi pazarlar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 12.00 verilerine göre; İstanbul'da bugün havanın 12.00-24.00 arası parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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istanbul, ali yerlikaya, kar
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür
12:49 20.03.2022 (güncellendi: 12:54 20.03.2022) Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 12.00-24.00 saatlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirterek, kar ve buzla mücadelede kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentin hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, iyi pazarlar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 12.00 verilerine göre; İstanbul'da bugün havanın 12.00-24.00 arası parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.