Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220320/istanbul-valisi-yerlikayadan-karla-mucadelede-kurallara-uyanlara-tesekkur-1054892728.html
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 12.00-24.00 saatlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirterek, kar ve buzla mücadelede kurallara uyan... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T12:49+0300
2022-03-20T12:54+0300
yaşam
istanbul
ali yerlikaya
kar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054892797_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2ffdfeca83236df33991314125269f46.jpg
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentin hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, iyi pazarlar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 12.00 verilerine göre; İstanbul'da bugün havanın 12.00-24.00 arası parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054892797_910:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a13cc5da49f250231a5a685948e02472.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ali yerlikaya, kar

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür

12:49 20.03.2022 (güncellendi: 12:54 20.03.2022)
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇİstanbul- Kar
İstanbul- Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ
Abone olGoogle news
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 12.00-24.00 saatlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirterek, kar ve buzla mücadelede kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentin hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, iyi pazarlar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 12.00 verilerine göre; İstanbul'da bugün havanın 12.00-24.00 arası parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала