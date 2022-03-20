https://tr.sputniknews.com/20220320/istanbulda-soguktan-usuyen-kopek-tramvaya-bindi-1054888134.html
İstanbul'da soğuktan üşüyen köpek tramvaya bindi
İstanbul'da soğuktan üşüyen köpek tramvaya bindi
İstanbul’da yoğun kar yağışıyla üşüyen köpek, Sirkeci'den tramvaya binip Gülhane parkına kadar gitti. Sokak köpeği daha önce de tramvayda uyurken kameralara... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T09:33+0300
2022-03-20T09:33+0300
2022-03-20T09:41+0300
yaşam
köpek
tramvay
sirkeci
gülhane
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Sosyal medyada Onur Emirtekin’in çektiği ve sokak köpeğinin tramvayda gezindiğini gösteren görüntüler gündem oldu. Sokakta üşüyen köpek önce tramvayın içerisinde dolaştı, daha sonra yer istercesine bir yolcunun yanına gitti. Sokak köpeği bunun ardından kendine verilen koltuğa oturup camdan çevreyi izleyerek yolculuk yaptı. Aynı köpek daha önce de vatandaşlar tarafından tramvayda uyuyarak yolculuk ederken görüntülenmişti.
sirkeci
gülhane
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köpek, tramvay, sirkeci, gülhane
İstanbul'da soğuktan üşüyen köpek tramvaya bindi
09:33 20.03.2022 (güncellendi: 09:41 20.03.2022) Abone ol
İstanbul’da yoğun kar yağışıyla üşüyen köpek, Sirkeci'den tramvaya binip Gülhane parkına kadar gitti. Sokak köpeği daha önce de tramvayda uyurken kameralara takılmıştı.
Sosyal medyada Onur Emirtekin’in çektiği ve sokak köpeğinin tramvayda gezindiğini gösteren görüntüler gündem oldu. Sokakta üşüyen köpek önce tramvayın içerisinde dolaştı, daha sonra yer istercesine bir yolcunun yanına gitti. Sokak köpeği bunun ardından kendine verilen koltuğa oturup camdan çevreyi izleyerek yolculuk yaptı.
Aynı köpek daha önce de vatandaşlar tarafından tramvayda uyuyarak yolculuk ederken görüntülenmişti.