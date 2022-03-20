https://tr.sputniknews.com/20220320/istanbulda-soguktan-usuyen-kopek-tramvaya-bindi-1054888134.html

İstanbul'da soğuktan üşüyen köpek tramvaya bindi

İstanbul'da soğuktan üşüyen köpek tramvaya bindi

İstanbul’da yoğun kar yağışıyla üşüyen köpek, Sirkeci'den tramvaya binip Gülhane parkına kadar gitti. Sokak köpeği daha önce de tramvayda uyurken kameralara... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T09:33+0300

2022-03-20T09:33+0300

2022-03-20T09:41+0300

yaşam

köpek

tramvay

sirkeci

gülhane

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054888109_0:73:620:422_1920x0_80_0_0_942f4076c6308c8b9db679c1320393ff.jpg

Sosyal medyada Onur Emirtekin’in çektiği ve sokak köpeğinin tramvayda gezindiğini gösteren görüntüler gündem oldu. Sokakta üşüyen köpek önce tramvayın içerisinde dolaştı, daha sonra yer istercesine bir yolcunun yanına gitti. Sokak köpeği bunun ardından kendine verilen koltuğa oturup camdan çevreyi izleyerek yolculuk yaptı. Aynı köpek daha önce de vatandaşlar tarafından tramvayda uyuyarak yolculuk ederken görüntülenmişti.

sirkeci

gülhane

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek, tramvay, sirkeci, gülhane