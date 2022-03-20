https://tr.sputniknews.com/20220320/iyi-parti-genel-baskani-aksener-nevruz-programinda-konustu-birbirimize-saygi-duymak-zorundayiz-1054898215.html

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nevruz programında konuştu: Birbirimize saygı duymak zorundayız

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nevruz programında konuştu: Birbirimize saygı duymak zorundayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, herkesin birbirine saygı duyması gerektiğini belirterek, "Farklılıklarımızın enerjiye çevrilmesinin... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T19:14+0300

2022-03-20T19:14+0300

2022-03-20T19:15+0300

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Akşener, Aşık Veysel'in ölüm, Hz. Ali'nin doğum yıl dönümü ve Nevruz Bayramı dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.İnsanların bölünmesinin enerjinin, iyiliğin ve güzelliğin boşa gitmesi anlamına geldiğini belirten Akşener, ortaya çıkan enerjiden fayda sağlanamamasının tüm insanların zararına olduğunu söyledi.Herkesin birbirinin farklılıklarına saygı duyması gerektiğini vurgulayan Akşener, "Ben hoşgörü sözünü sevmiyorum. Hoşgörü kavramının içerisinde biraz kibir, biraz buyurganlık var. Biz birbirimize saygı duymak zorundayız. Ben kimim ki buradaki hanımefendileri hoşgörüyle karşılayacağım. Başkası kim ki bizleri hoşgörüyle karşılayacak. Biz birbirimize saygı duymak zorundayız. Farklılıklarımızın enerjiye çevrilmesinin, birlikteliklerimizin de ön plana çıkartılmasının bu saygı kavramından geçtiğine inanıyorum" diye konuştu.Nevruzun Türk milletinin yeniden tarih sahnesine çıktığı gün olduğunu belirten Akşener, herkesin Nevruz Bayramı'nı kutladı."Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" hadisini anımsatan Akşener, hak ve hakikat yolunda Allah'ın Hz. Ali'nin cesaretini kendilerine nasip etmesi dileğinde bulundu.Aşık Veysel'in "Kuran'a bak İncil'e bak. Dört kitabın dördü de Hak. Hakir görüp, ırk ayırmak, hakikatte yüz karası" dizelerini okuyan Akşener, Aşık Veysel'e Allah'tan rahmet diledi.Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:Mustafa Özarslan ve Grup Çığ ile semah ekibinin yer aldığı programda Akşener, Nevruz geleneği olan örs üzerinde çekiçle demir dövdü.

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türkiye, meral akşener, iyi parti, nevruz