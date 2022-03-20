https://tr.sputniknews.com/20220320/izmirde-asi-yapmadan-yapmis-gibi-gosteren-hemsire-icin-241-yil-hapis-istemi-1054895443.html

İzmir'de aşı yapmadan 'yapmış gibi gösteren' hemşire için 241 yıl hapis istemi

İzmir'de aşı yapmadan 'yapmış gibi gösteren' hemşire için 241 yıl hapis istemi

Koronavirüs aşısı yapmadan, elektronik sistemde yapmış gibi gösterdiği ve karşılığında para aldığı iddia edilen hemşireye dava açıldı. Sanık hakkında 241 yıla... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T15:32+0300

2022-03-20T15:32+0300

2022-03-20T15:37+0300

hemşire

koronavirüs

izmir

hapis istemi

aşı

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İzmir'de bir hastanede görevli hemşire hakkında ‘aşı yapmadığı halde yapmış gibi göstermek’ suçlamasını içeren iddianame kabul edildi. Hemşire ve anlaştığı 13 kişi hakkında hapis cezası istendi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İl Sağlık Müdürlüğü davada 'suçtan zarar gören taraf' olarak yer alıyor.İddianamede yer alan bilgilere göre, kentteki bir eğitim ve araştırma hastanesinde hemşire olan R.K.Y. başka birimde görevli olduğu halde, yakınlarının Kovid-19 aşısı yaptırmak için geleceğini belirterek Kovid-19 aşı biriminde görev aldı. R.K.Y. 11 Ağustos 2021'de hastaneye gelen kişiye aşı yapmadığı halde sistemde ‘aşı yapılmış’ gibi gösterdi ve bu yöntemle kişilerden para tahsil etti. Durumun, başka bir hemşirenin ihbarıyla ortaya çıkarıldığı ifade edildi.İddialara göre hemşire R.K.Y'nin, 13 kişiyle 'Kovid-19 aşısı yapmadan kayıtlarda yapılmış gibi gösterme' konusunda anlaştı. Bazı kişilerden para alan hemşire, 7 kişiye aşı uygulamadığı halde uygulanmış gibi gösterdi, diğerlerinde ise eylem teşebbüste kaldı. İddialar WhatsApp yazışmaları ve para hareketlerine dayandırıldı.İddianamede, R.K.Y. hakkında 13 kez ‘rüşvet almak’, 7 kez 'bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme' ve 8 kez de 'kamu malına zarar verme' suçlarından 69 yıl 2.5 aydan 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.WhatsApp grubu kurulduğu iddiası13 sanık hakkında da ‘rüşvet vermek’, ‘bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme’ ve ‘kamu malına zarar verme’ gibi suçlardan cezalar istendi.R.K.Y'nin telefonunda yapılan incelemede, kendilerini aşı yaptırmış gibi göstermek isteyenlerle bilgi akışı için bir WhatsApp grubu kurulduğu iddia edildi. Hemşirenin bu grupta bulunan kişilere "Lütfen ismimi sessiz zikredin", "Arkadaşlar, iğnenin ucu küçük, emniyetteyiz ve güvendeyiz, tamam mı?", "Aşı odasına elimde bir dolu bir boş enjektörle giriyorum, dolu enjektörü çöpe atıyorum, boş enjektörü aşı bölgesine uygulama yapıyorum" şeklinde mesajlar gönderdiği aktarıldı.Duruşma 12 Mayıs'taİddianamede, hemşirenin bu iş için kişilerden 189 lira tahsil ettiği, banka hesap hareketleri ile bunun ispatlandığı belirtilen iddianamede, aşı yaptırmış gibi gösterildikleri öne sürülen kişilerin ifadelerine de yer verildi.Sanıklar 12 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.Hemşire R.K.Y. İzmir'de 13 Ağustos 2021'de aşı yapmış gibi göstererek yapmadığı ve sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı ileri sürülerek tutuklanmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlatmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220317/yanlis-asi-yapildi-iddiasiyla-100-bin-liralik-tazminat-davasi-acti-1054802803.html

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