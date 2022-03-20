https://tr.sputniknews.com/20220320/japonya-kovid-19a-karsi-kismi-ohali-kaldiracak-1054886626.html
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak
Japonya, düşüş trendine giren Kovid-19 vakaları sonrası kısmi olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını planlıyor. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T07:28+0300
2022-03-20T07:28+0300
2022-03-20T07:30+0300
koronavirüs
japonya
koronavirüs
ohal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054886685_0:0:2945:1657_1920x0_80_0_0_443dd0979b90e273495b5e1a29791fa0.jpg
Japon hükümetine bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti, vaka sayılarının düşüş trendini koruması sonrası yeni planlamayı onayladı. Buna göre, başkent Tokyo dahil ülke genelinde 18 eyalette uygulanan kısmi OHAL, 22 Mart itibarıyla yürürlükten kaldırılacak. Yeni döneme ilişkin 'geçiş süreci' nitelendirmesinde bulunan Başbakan Kişida Fumio, vakalara karşı halka 'maksimum önlem' uyarısı yaptı. Virüse bağlı vaka sayısının 6 milyon 69 bin 994'e, can kaybının ise 27 bin 72'ye yükseldiği Japonya'da, 983 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054886685_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_3aef5a8ca3e26623db4266d2f7b9209f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, koronavirüs, ohal
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak
07:28 20.03.2022 (güncellendi: 07:30 20.03.2022) Abone ol
Japonya, düşüş trendine giren Kovid-19 vakaları sonrası kısmi olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını planlıyor.
Japon hükümetine bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti, vaka sayılarının düşüş trendini koruması sonrası yeni planlamayı onayladı. Buna göre, başkent Tokyo dahil ülke genelinde 18 eyalette uygulanan kısmi OHAL, 22 Mart itibarıyla yürürlükten kaldırılacak.
Yeni döneme ilişkin 'geçiş süreci' nitelendirmesinde bulunan Başbakan Kişida Fumio, vakalara karşı halka 'maksimum önlem' uyarısı yaptı.
Virüse bağlı vaka sayısının 6 milyon 69 bin 994'e, can kaybının ise 27 bin 72'ye yükseldiği Japonya'da, 983 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.