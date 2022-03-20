https://tr.sputniknews.com/20220320/japonya-kovid-19a-karsi-kismi-ohali-kaldiracak-1054886626.html

Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak

Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak

Japonya, düşüş trendine giren Kovid-19 vakaları sonrası kısmi olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını planlıyor. 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T07:28+0300

2022-03-20T07:28+0300

2022-03-20T07:30+0300

koronavirüs

japonya

koronavirüs

ohal

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Japon hükümetine bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti, vaka sayılarının düşüş trendini koruması sonrası yeni planlamayı onayladı. Buna göre, başkent Tokyo dahil ülke genelinde 18 eyalette uygulanan kısmi OHAL, 22 Mart itibarıyla yürürlükten kaldırılacak. Yeni döneme ilişkin 'geçiş süreci' nitelendirmesinde bulunan Başbakan Kişida Fumio, vakalara karşı halka 'maksimum önlem' uyarısı yaptı. Virüse bağlı vaka sayısının 6 milyon 69 bin 994'e, can kaybının ise 27 bin 72'ye yükseldiği Japonya'da, 983 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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japonya, koronavirüs, ohal