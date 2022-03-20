https://tr.sputniknews.com/20220320/kar-yagisi-balik-fiyatlarini-vurdu-istavrit-45-liraya-kadar-yukseldi-1054884999.html

Kar yağışı balık fiyatlarını vurdu: İstavrit 45 liraya kadar yükseldi

Kar yağışı balık fiyatlarını vurdu: İstavrit 45 liraya kadar yükseldi

Marmara'da etkili olan soğuk hava ve karlı hava balıkçı tezgâhlarını olumsuz etkiledi. 35 TL’den satılan istavrit, 45 liraya kadar yükseldi. 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T01:07+0300

2022-03-20T01:07+0300

2022-03-20T01:07+0300

ekonomi

türkiye

kar yağışı

balık

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Kocaeli'de kar yağışının etkili olması balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Balıkçı tekneleri kar ve fırtına sebebiyle denize açılamayınca balık fiyatları yükseldi. Marmara’da etkili olan soğuk hava ve karlı hava balıkçı tezgâhlarını olumsuz etkilerken, yaklaşık bir ay önce 35 liradan satılan istavrit bugünlerde 45 liraya kadar yükseldi.Tezgahlarda istavrit 45, çinekop 135, uskumru 55, mezgit 35, hamsi 65 liradan satışa sunuluyor. Gelecek günlerde havaların ısınmasıyla fiyatların daha da düşeceği öngörülüyor.'Havalar düzeldiğinde fiyatlarda 5-10 lira indirim olacak'Balıkçı teknelerinin kar ve fırtınadan dolayı açılamadığını vurgulayan Balıkçı Kemal Bineklioğlu, “Kar olduğu zaman fırtına oluyor. Fırtına olduğu için balık tutmaya çıkılamıyor. Az balık yakalanıyor fiyatlar yükseliyor” dedi.“Balık fiyatları bir haftadır sabitti. Balığın çıkışı az olduğu için fiyatlar yükseldi” diyen esnaf, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220319/meteorolojiden-uyardi-orta-karadenizde-kuvvetli-kar-yagisi-var-1054871377.html

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türkiye, kar yağışı, balık