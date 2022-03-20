https://tr.sputniknews.com/20220320/kopruden-gecen-kopege-guvenlik-konvoyu-1054896073.html
Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu
Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dün akşam saatlerinde bir sokak köpeğinin karşıya geçmeye çalıştığını gören sürücüler, sinyal verip yavaşlayarak güvenlik şeridi... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T16:06+0300
2022-03-20T16:06+0300
2022-03-20T16:12+0300
köpek
yardım konvoyu
yaşam
istanbul
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Bir sürücü köprüyü geçtikten sonra köpeği sevip, mama vermek de istedi. Ancak köpek Beylerbeyi yönüne doğru uzaklaştı. Olay, köprüden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.Güvenlik konvoyuna katılan sürücülerden Hüseyin Bilgi, "Avrupa'dan Asya yakasına geçerken bir aracın yavaşladığını gördüm. Sinyallerini yakıyordu. Daha sonra sağ tarafta bir köpek olduğunu farkettim. Köprünün sağından karşıya doğru geçiyordu. Ben de tehlike oluşmasın diye o aracın arkasına geçerek yavaşladım. Benim gibi bir araç daha yavaşladı. Bir anda yola atlamasın diye sol tarafını kapattık. Köpeğin güvenle geçmesi için 3 araç konvoy oluşturduk, 6 ya da 7 dakikada köprüyü geçtik" dedi.
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köpek, yardım konvoyu, istanbul
Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu
16:06 20.03.2022 (güncellendi: 16:12 20.03.2022) Abone ol
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dün akşam saatlerinde bir sokak köpeğinin karşıya geçmeye çalıştığını gören sürücüler, sinyal verip yavaşlayarak güvenlik şeridi oluşturdu. Köpek Avrupa'dan Asya Kıtası'na geçene kadar otomobiller güvenlik konvoyunu sürdürdü.
Bir sürücü köprüyü geçtikten sonra köpeği sevip, mama vermek de istedi. Ancak köpek Beylerbeyi yönüne doğru uzaklaştı.
Olay, köprüden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Güvenlik konvoyuna katılan sürücülerden Hüseyin Bilgi, "Avrupa'dan Asya yakasına geçerken bir aracın yavaşladığını gördüm. Sinyallerini yakıyordu. Daha sonra sağ tarafta bir köpek olduğunu farkettim. Köprünün sağından karşıya doğru geçiyordu. Ben de tehlike oluşmasın diye o aracın arkasına geçerek yavaşladım. Benim gibi bir araç daha yavaşladı. Bir anda yola atlamasın diye sol tarafını kapattık. Köpeğin güvenle geçmesi için 3 araç konvoy oluşturduk, 6 ya da 7 dakikada köprüyü geçtik" dedi.