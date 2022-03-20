https://tr.sputniknews.com/20220320/kutuplardaki-hava-sicakliklarinda-mart-ayinda-sira-disi-artis-saptandi-15-derece-daha-sicak-1054885273.html

Kutuplardaki hava sıcaklıklarında mart ayında 'sıra dışı' artış saptandı: 15 derece daha sıcak

Kutuplardaki hava sıcaklıklarında mart ayında 'sıra dışı' artış saptandı: 15 derece daha sıcak

Yapılan ölçümlerde Antarktika'nın ve kuzey kutbunun bazı kısımlarında ısı artışının, önceki yılların mart ayı ortalamasıyla karşılaştırıldığında 'sıra dışı'... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T01:56+0300

2022-03-20T01:56+0300

2022-03-20T01:56+0300

yaşam

antarktika

kuzey kutbu

güney kutbu

küresel ısınma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104103/24/1041032413_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_fac2c7b932a79d91fc26770e192c9ed4.jpg

Antarktika'daki hava istasyonları, Concordia istasyonunda havayı eksi 12 derece, Vostok istasyonundaki havayı ise eksi 17 derece ölçtü.Bölgedeki ölçümlerin, tüm zamanların ortalamasına göre 15 derece daha sıcak olduğu belirtildi.Colorado eyaletindeki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi de kuzey kutbundaki sıcaklığın diğer yılların mart ortalamasına göre 10 derece daha sıcak olduğunu açıkladı.Kutuplardaki ısı artışının, 'olağan dışı' olduğuna dikkat çekildi.Buz bilimci Walt Meier, kuzey kutbu çevresindeki buzulların erime noktasına yaklaştığını belirterek, "İki kutupta zıt mevsimler yaşanıyor. Kuzey ve Güney'in aynı anda eridiği görülmemiştir. Bu kesinlikle olağan dışı bir olay" diye konuştu.Ayrıca Maine Üniversitesinin iklim analizinde, cuma günü yapılan ölçümlemeye göre Antarktika'nın, 1979-2000 arasındaki ortalama sıcaklıktan yaklaşık 4,8 derece, kuzey kutbunun 3,3 derece daha sıcak olduğu, aynı tarih aralığına göre dünya genelindeki ısı artışının ise sadece 0,6 derecede kaldığına dikkat çekildi.

antarktika

kuzey kutbu

güney kutbu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antarktika, kuzey kutbu, güney kutbu, küresel ısınma