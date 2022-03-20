Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220320/kutuplardaki-hava-sicakliklarinda-mart-ayinda-sira-disi-artis-saptandi-15-derece-daha-sicak-1054885273.html
Kutuplardaki hava sıcaklıklarında mart ayında 'sıra dışı' artış saptandı: 15 derece daha sıcak
Kutuplardaki hava sıcaklıklarında mart ayında 'sıra dışı' artış saptandı: 15 derece daha sıcak
Yapılan ölçümlerde Antarktika'nın ve kuzey kutbunun bazı kısımlarında ısı artışının, önceki yılların mart ayı ortalamasıyla karşılaştırıldığında 'sıra dışı'... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T01:56+0300
2022-03-20T01:56+0300
yaşam
antarktika
kuzey kutbu
güney kutbu
küresel ısınma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104103/24/1041032413_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_fac2c7b932a79d91fc26770e192c9ed4.jpg
Antarktika'daki hava istasyonları, Concordia istasyonunda havayı eksi 12 derece, Vostok istasyonundaki havayı ise eksi 17 derece ölçtü.Bölgedeki ölçümlerin, tüm zamanların ortalamasına göre 15 derece daha sıcak olduğu belirtildi.Colorado eyaletindeki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi de kuzey kutbundaki sıcaklığın diğer yılların mart ortalamasına göre 10 derece daha sıcak olduğunu açıkladı.Kutuplardaki ısı artışının, 'olağan dışı' olduğuna dikkat çekildi.Buz bilimci Walt Meier, kuzey kutbu çevresindeki buzulların erime noktasına yaklaştığını belirterek, "İki kutupta zıt mevsimler yaşanıyor. Kuzey ve Güney'in aynı anda eridiği görülmemiştir. Bu kesinlikle olağan dışı bir olay" diye konuştu.Ayrıca Maine Üniversitesinin iklim analizinde, cuma günü yapılan ölçümlemeye göre Antarktika'nın, 1979-2000 arasındaki ortalama sıcaklıktan yaklaşık 4,8 derece, kuzey kutbunun 3,3 derece daha sıcak olduğu, aynı tarih aralığına göre dünya genelindeki ısı artışının ise sadece 0,6 derecede kaldığına dikkat çekildi.
antarktika
kuzey kutbu
güney kutbu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104103/24/1041032413_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_d62ab1443a1a669f80e30e0ffe851a80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antarktika, kuzey kutbu, güney kutbu, küresel ısınma

Kutuplardaki hava sıcaklıklarında mart ayında 'sıra dışı' artış saptandı: 15 derece daha sıcak

01:56 20.03.2022
© AP Photo / David GoldmanDünya, en sıcak 5 yılını geçirdi
Dünya, en sıcak 5 yılını geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / David Goldman
Abone olGoogle news
Yapılan ölçümlerde Antarktika'nın ve kuzey kutbunun bazı kısımlarında ısı artışının, önceki yılların mart ayı ortalamasıyla karşılaştırıldığında 'sıra dışı' olduğu tespit edildi.
Antarktika'daki hava istasyonları, Concordia istasyonunda havayı eksi 12 derece, Vostok istasyonundaki havayı ise eksi 17 derece ölçtü.
Bölgedeki ölçümlerin, tüm zamanların ortalamasına göre 15 derece daha sıcak olduğu belirtildi.
Colorado eyaletindeki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi de kuzey kutbundaki sıcaklığın diğer yılların mart ortalamasına göre 10 derece daha sıcak olduğunu açıkladı.
Kutuplardaki ısı artışının, 'olağan dışı' olduğuna dikkat çekildi.
Buz bilimci Walt Meier, kuzey kutbu çevresindeki buzulların erime noktasına yaklaştığını belirterek, "İki kutupta zıt mevsimler yaşanıyor. Kuzey ve Güney'in aynı anda eridiği görülmemiştir. Bu kesinlikle olağan dışı bir olay" diye konuştu.
Ayrıca Maine Üniversitesinin iklim analizinde, cuma günü yapılan ölçümlemeye göre Antarktika'nın, 1979-2000 arasındaki ortalama sıcaklıktan yaklaşık 4,8 derece, kuzey kutbunun 3,3 derece daha sıcak olduğu, aynı tarih aralığına göre dünya genelindeki ısı artışının ise sadece 0,6 derecede kaldığına dikkat çekildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала