https://tr.sputniknews.com/20220320/kuzey-kibrista-son-46-yilin-en-soguk-mart-ayi-1054895319.html

Kuzey Kıbrıs'ta son 46 yılın 'en soğuk' mart ayı

Kuzey Kıbrıs'ta son 46 yılın 'en soğuk' mart ayı

Kuzey Kıbrıs’ta bu yıl, mart ayı sıcaklıklarının mevsim normalleri olan 20 santigrat derecenin altında seyretmesiyle son 46 yılın 'en soğuk' mart ayı yaşandı. 20.03.2022, Sputnik Türkiye

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2022-03-20T15:27+0300

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Kuzey Kıbrıs Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bu yıl mart ayında sıcaklıkların mevsim normalleri olan 20 santigrat derecenin altında seyrettiğini belirterek son 46 yılın 'en soğuk' mart ayının yaşandığını söyledi.Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, Buran, "Mart ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin (20 santigrat derece) altında seyrediyor. Geçmiş yıllara baktığımız zaman neredeyse ayın tamamında normalinden düşük sıcaklıkların yaşandığı bir yıl yok. İlk kez yaşıyoruz. Bu yıl mart ayında ortalama sıcaklık son 46 yılın 'en düşük' seviyesinde seyrediyor" dedi.Buran, Kıbrıs genelinde 13 Mart'taki kar yağışının, son 46 yılın mart ayında Ada genelinde kaydedilen ikinci kar yağışı olduğunu söyledi.13 Mart’taki kar yağışını iklim değişikliğine bağlamanın 'yanlış' olacağını söyleyen Buran, Meteoroloji Dairesinin iklim değişikliğinin Ada üzerindeki etkilerini izleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.Buran, iklim değişikliğinin, kısa süreli şiddetli yağışlar, şehirlerde seller, şiddetli rüzgar ve fırtınalar, kurak dönemler ve toz taşımı olarak bölgede etkilerini hissettirdiğini sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220320/meteorolojiden-istanbul-dahil-38-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1054889399.html

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