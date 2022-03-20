Lise öğrencisi mor lahanayla yaraları iyileştiren cihaz geliştirdi: Enfeksiyonu da haber veriyor

"Kronik yaralar birçok insan için hayati bir öneme sahiptir. Bu kronik yaraların iyileştirilmesinde tek tedavi yöntemi uygulanır. Uygulanan bu yöntemler yetersiz olmaktadır. Ben de buna çözüm üretmeye karar vererek sistem geliştirdim. İçinde mor lahana örtüsü bulunan yara örtüsü geliştirdim. Örtünün ayrıca sensörleri bulunmakta, bu sensörler elektrik simülasyon uygulayarak yaranın daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Geliştirdiğim yazılımla yaranın uzaktan takibini sağlıyorum. Yaraya ve sağlıklı deriye sensör yerleştirerek yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığını takip edebiliyorum. Bu sensörler sıcaklık ve neme duyarlı. Yarada sıcaklık artarsa yaranın enfeksiyon kaptığını anlık olarak haber veriyor. Bu sistem sayesinde yaranın doktor ve hemşire tarafından uzaktan takip edilmesi sağlanıyor.”